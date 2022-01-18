تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/صيني-يحول-بيانو-إلى-منقل-متحرك-لشوي-اللحمفيديو-1056482004.html
صيني يحول بيانو إلى منقل متحرك لشوي اللحم...فيديو
صيني يحول بيانو إلى منقل متحرك لشوي اللحم...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لصيني وهو يعزف على البيانو ويشوي اللحم. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T11:32+0000
2022-01-18T11:32+0000
نادي الفيديو
بيانو
الشواء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104250/83/1042508384_0:124:2375:1460_1920x0_80_0_0_22b34ed809fdb41ac607f705eae53910.jpg
ويظهر المقطع المصور شابا آسيوي الملامح وهو يعزف على بيانو وقد وضع عليه مجموعة من أسياخ الشواء واللحم.حيث كان يعزف ويشوي بنفس الوقت، والمثير في الأمر أنه عندما كان يضغط على مفاتيح البيانو كان سيخ اللحمة المربوط بالمفتاح يدور.ليقوم بعدها بتحريك "البيانو المنقل" ليقوم بجولة داخل منطقة مغلقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104250/83/1042508384_132:0:2243:1583_1920x0_80_0_0_52fe962083b7254a2008ed4306c6de63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, بيانو, الشواء

صيني يحول بيانو إلى منقل متحرك لشوي اللحم...فيديو

11:32 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Владимир Песня / الذهاب إلى بنك الصوربيانو
بيانو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Владимир Песня
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لصيني وهو يعزف على البيانو ويشوي اللحم.
ويظهر المقطع المصور شابا آسيوي الملامح وهو يعزف على بيانو وقد وضع عليه مجموعة من أسياخ الشواء واللحم.
حيث كان يعزف ويشوي بنفس الوقت، والمثير في الأمر أنه عندما كان يضغط على مفاتيح البيانو كان سيخ اللحمة المربوط بالمفتاح يدور.
ليقوم بعدها بتحريك "البيانو المنقل" ليقوم بجولة داخل منطقة مغلقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:52 GMTبينهم علي معلول... إصابة 7 لاعبين في منتخب تونس بكورونا
11:52 GMTالمستثمرون الأجانب يعودون بقوة إلى السوق المصرية
11:49 GMTأردوغان: لا أرى تقارير غزو روسيا لأوكرانيا واقعية وسأبحث مع بوتين هذا التوتر
11:49 GMTدمشق تنير شوارعها بالطاقة البديلة
11:45 GMTروسيا وإيران والصين تجري مناورات بحرية مشتركة
11:42 GMTالصين تعلق 8 رحلات جوية أخرى قادمة من الولايات المتحدة
11:40 GMTمنخفض "آيسلندي" يطوّق الشرق الأوسط بالجليد... ولبنان أمام 3 عواصف ثلجية
11:32 GMTالرئيس العراقي يعلق على استهداف الإمارات
11:32 GMTصيني يحول بيانو إلى منقل متحرك لشوي اللحم...فيديو
11:24 GMTمسؤول جزائري: قريبا نصدر قرارات بتلقيح الأطفال ضد كورونا
11:23 GMTإعلام: محتجز الرهائن في تكساس كان معروفا للمخابرات البريطانية
11:19 GMTالعراق يكتسي بالثوب الأبيض
11:15 GMTكوريا الجنوبية تكشف حقيقة ارتباط زيارة رئيسها إلى الإمارات بالهجوم الحوثي على أبو ظبي
11:15 GMTشبح "جائحة مزدوجة" يخيم على أوروبا...وباء لا يحمد عقباه خصوصا للمسنين
11:12 GMTطائرات روسية جديدة تدخل حلبة التنافس على توفير التدريب للطيارين المبتدئين
11:09 GMT"واتسآب" تدخل ميزة جديدة على التطبيق
11:03 GMTمنهم مورو وعبير موسي.. إحالة رموز تونسية إلى النيابة بتهم تتعلق بالانتخابات
11:03 GMTنزارباييف في كلمة للشعب: ليس هناك صراع بين النخبة ولم أغادر كازاخستان
10:59 GMTنائب كويتي لوزير الدفاع أثناء استجوابه: إن كنت حريصا على المرأة أدخل أولادها الجيش وليس هي
10:51 GMTالأمم المتحدة تدعو الليبيين لإجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن