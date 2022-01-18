تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220118/صيني-يحول-بيانو-إلى-منقل-متحرك-لشوي-اللحمفيديو-1056482004.html
صيني يحول بيانو إلى منقل متحرك لشوي اللحم...فيديو
صيني يحول بيانو إلى منقل متحرك لشوي اللحم...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لصيني وهو يعزف على البيانو ويشوي اللحم. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T11:32+0000
2022-01-18T11:32+0000
2022-01-18T11:32+0000
نادي الفيديو
بيانو
الشواء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104250/83/1042508384_0:124:2375:1460_1920x0_80_0_0_22b34ed809fdb41ac607f705eae53910.jpg
ويظهر المقطع المصور شابا آسيوي الملامح وهو يعزف على بيانو وقد وضع عليه مجموعة من أسياخ الشواء واللحم.حيث كان يعزف ويشوي بنفس الوقت، والمثير في الأمر أنه عندما كان يضغط على مفاتيح البيانو كان سيخ اللحمة المربوط بالمفتاح يدور.ليقوم بعدها بتحريك "البيانو المنقل" ليقوم بجولة داخل منطقة مغلقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104250/83/1042508384_132:0:2243:1583_1920x0_80_0_0_52fe962083b7254a2008ed4306c6de63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, بيانو, الشواء
صيني يحول بيانو إلى منقل متحرك لشوي اللحم...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لصيني وهو يعزف على البيانو ويشوي اللحم.
ويظهر المقطع المصور شابا آسيوي الملامح وهو يعزف على بيانو وقد وضع عليه مجموعة من أسياخ الشواء واللحم.
حيث كان يعزف ويشوي بنفس الوقت، والمثير في الأمر أنه عندما كان يضغط على مفاتيح البيانو كان سيخ اللحمة المربوط بالمفتاح يدور.
ليقوم بعدها بتحريك "البيانو المنقل" ليقوم بجولة داخل منطقة مغلقة.