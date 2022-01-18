طائرات روسية جديدة تدخل حلبة التنافس على توفير التدريب للطيارين المبتدئين

وقد ظهرت في روسيا في الفترة الأخيرة طائرة جديدة من هذا النوع هي "ياك-130". وأخيرا ظهرت طائرة أخرى يمكن استخدامها لتدريب الطيارين المبتدئين الذين من الصعب عليهم قيادة طائرة متطورة مثل "ياك-130".المدربوتم عرض طائرة التدريب الجديدة "أو تي إس-800" لأول مرة في معرض أعتدة الجيش الروسي "أرميا 2021". وصُنع جسمها من المواد المركبة. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 2150 كيلوغراما إلى 2560 كيلوغراما، حسب مجلة "أرميسكي ستاندارت"، السرعة القصوى: 460 كيلومترا في الساعة. السرعة الملاحية: 350 كيلومترا في الساعة. ويمكنها أن تقلع من المطار الترابي".وتتيح طائرة "أو تي إس-800" تدريب الطيارين على قيادة الطائرات على ارتفاع يتراوح بين 1000 متر و8000 متر.المهام العديدةالمثير للاهتمام أن طائرة "أو تي إس-800" جاهزة للاستخدام في أغراض أخرى أيضا كطائرة متعددة المهام. وعندما تستخدم الطائرة في أغراض التدريب يتم تزويدها بـ280 كيلوغراما من الوقود التي تكفي لـ2.5 ساعة. أما عندما تستخدم في أغراض أخرى كالطائرة المقاتلة، مثلا، فيتم تزويدها بـ664 كيلوغراما من الوقود التي تكفي لـ7 ساعات.المنافسةوقدم صناع طائرات "ياكوفليف" طائرة أخرى مهيأة للاستخدام كطائرة تدريب هي "ياك-152".وأعلن وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، في نهاية العام الماضي تنظيم مسابقة بين طائرات التدريب لاختيار الطائرة التي يمكن أن تكون طائرة أساسية لتوفيرالتدريب الابتدائي للطيارن العسكريين.ويُتوقع أن يفوز الفائز في المسابقة بعقد تصنيع مئات الطائرات.
تواصل روسيا العمل في إنشاء الطائرات التي يمكن استخدامها لتدريب الطيارين العسكريين.
وقد ظهرت في روسيا في الفترة الأخيرة طائرة جديدة من هذا النوع هي "ياك-130". وأخيرا ظهرت طائرة أخرى يمكن استخدامها لتدريب الطيارين المبتدئين الذين من الصعب عليهم قيادة طائرة متطورة مثل "ياك-130".
المدرب
وتم عرض طائرة التدريب الجديدة "أو تي إس-800" لأول مرة في معرض أعتدة الجيش الروسي "أرميا 2021". وصُنع جسمها من المواد المركبة. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 2150 كيلوغراما إلى 2560 كيلوغراما، حسب مجلة "أرميسكي ستاندارت"، السرعة القصوى: 460 كيلومترا في الساعة. السرعة الملاحية: 350 كيلومترا في الساعة. ويمكنها أن تقلع من المطار الترابي".
وتتيح طائرة "أو تي إس-800" تدريب الطيارين على قيادة الطائرات على ارتفاع يتراوح بين 1000 متر و8000 متر.
المهام العديدة
المثير للاهتمام أن طائرة "أو تي إس-800" جاهزة للاستخدام في أغراض أخرى أيضا كطائرة متعددة المهام. وعندما تستخدم الطائرة في أغراض التدريب يتم تزويدها بـ280 كيلوغراما من الوقود التي تكفي لـ2.5 ساعة. أما عندما تستخدم في أغراض أخرى كالطائرة المقاتلة، مثلا، فيتم تزويدها بـ664 كيلوغراما من الوقود التي تكفي لـ7 ساعات.
المنافسة
وقدم صناع طائرات "ياكوفليف" طائرة أخرى مهيأة للاستخدام كطائرة تدريب هي "ياك-152".
وأعلن وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، في نهاية العام الماضي تنظيم مسابقة بين طائرات التدريب لاختيار الطائرة التي يمكن أن تكون طائرة أساسية لتوفيرالتدريب الابتدائي للطيارن العسكريين.
ويُتوقع أن يفوز الفائز في المسابقة بعقد تصنيع مئات الطائرات.