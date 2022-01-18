تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/طبيبة-تحذر-من-التهاب-ملتحمة-العين-وعلاقته-بـأوميكرون-1056461628.html
طبيبة تحذر من التهاب ملتحمة العين وعلاقته بـ"أوميكرون"
طبيبة تحذر من التهاب ملتحمة العين وعلاقته بـ"أوميكرون"
حذرت طبيبة بريطانية من أن الإصابة بالتهاب ملتحمة العين، قد يشير إلى الإصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T07:51+0000
2022-01-18T07:51+0000
سلالة كورونا الجديدة
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1054321534_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_dcc39ae17824352f2db3084b30257e0d.jpg
فبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" نقلا عن الطبيبة، نينا أسلم، فإن أعراض التهاب ملتحمة العين تعتبر الأكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين لاتظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض.وأوضحت الطبيبة أن نصف الأشخاص فقط الذين أصيبوا بـ "أوميكرون" يعانون من أعراض نموذجية لـ COVID-19 في شكل حمى وسعال وفقدان حاسة الشم. يواجه البعض أعراضا غير عادية مثل التهاب الغشاء المخاطي للعين.ومع ارتفاع أرقام الإصابة اليومية في بريطانيا إلى مستويات قياسية، وإلزام الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالعزل لمدة سبعة أيام على الأقل، تواجه المدارس والخدمات العامة الأخرى اضطرابًا بسبب نقص الموظفين.وقد طلبت الحكومة من مديري القطاع العام الاستعداد لسيناريو أسوأ في حال غياب 25% من الموظفين في الأسابيع المقبلة.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1054321534_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_878d8d0ef56f3fffbe8ae92a51fb2362.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سلالة كورونا الجديدة, بريطانيا

طبيبة تحذر من التهاب ملتحمة العين وعلاقته بـ"أوميكرون"

07:51 GMT 18.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYأشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021
أشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
تابعنا عبر
حذرت طبيبة بريطانية من أن الإصابة بالتهاب ملتحمة العين، قد يشير إلى الإصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا.
فبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" نقلا عن الطبيبة، نينا أسلم، فإن أعراض التهاب ملتحمة العين تعتبر الأكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين لاتظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض.
وأضافت الطبيبة: "يمكن تفسير هذه الظاهرة بالعدد الكبير من المستقبلات الموجودة في العين. بفضل هذه الخلايا، يمكن للفيروس التاجي أن يدخل الجسم".
وأوضحت الطبيبة أن نصف الأشخاص فقط الذين أصيبوا بـ "أوميكرون" يعانون من أعراض نموذجية لـ COVID-19 في شكل حمى وسعال وفقدان حاسة الشم. يواجه البعض أعراضا غير عادية مثل التهاب الغشاء المخاطي للعين.
ومع ارتفاع أرقام الإصابة اليومية في بريطانيا إلى مستويات قياسية، وإلزام الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالعزل لمدة سبعة أيام على الأقل، تواجه المدارس والخدمات العامة الأخرى اضطرابًا بسبب نقص الموظفين.
وقد طلبت الحكومة من مديري القطاع العام الاستعداد لسيناريو أسوأ في حال غياب 25% من الموظفين في الأسابيع المقبلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:02 GMTمدير الاستخبارات الخارجية الروسية: روسيا مهتمة بعلاقات حسن الجوار مع أوكرانيا
08:01 GMTفلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
07:55 GMTمن رؤساء البلديات إلى متظاهري بلفور.. إسرائيل تعقبت مواطنيها عبر "بيغاسوس"
07:52 GMTالإمارات توجه طلبا عاجلا إلى أمريكا بعد الهجوم الأخير على أهداف مدنية في أبو ظبي
07:51 GMTطبيبة تحذر من التهاب ملتحمة العين وعلاقته بـ"أوميكرون"
07:49 GMTالعراق... ضبط تزوير وهدر بـ 4.4 مليار دينار في مصرف حكومي بالأنبار
07:35 GMTكندا ترسل قوات خاصة إلى أوكرانيا
07:30 GMT"أنصار الله" تكشف عن أنواع صواريخها التي استهدفت المطارات الإماراتية
07:23 GMTاختبار غير عادي لرشاش "آ كي-105"... فيديو
07:06 GMTرغد صدام حسين: هجوم أبو ظبي جريمة نفذتها أدوات لدولة إقليمية معروفة بحقدها على العرب
06:58 GMT سي إن إن: رئيس وكالة المخابرات المركزية يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي
06:56 GMTإسرائيل تجري "تجربة ناجحة" على صاروخ "آرو 3"
06:54 GMTالكويت... أمين عام البرلمان يتعرض للإغماء والغانم يرفع الجلسة
06:54 GMT"بمعدل 15 ألف دولار في الثانية".. الجائحة ترأف بالأغنياء وتقهر الفقراء
06:45 GMTالحرس الثوري يكشف كيف أنقذت أمريكا صدام حسين إبان الحرب العراقية الإيرانية
06:27 GMTالسعودية تتوعد أنصار الله بـ"الرد بكل حزم وقوة على الأعمال الإرهابية الجبانة"
06:24 GMTالأردن يدين إخلاء إسرائيل منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح
06:06 GMTالقرم تعرض موانئها للتبادل التجاري مع سوريا
05:47 GMT مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة عند الإصابة بنزلة برد
05:33 GMT"رضا الأم"... لاعب يحتفل بتسجيله هدفا على طريقته الخاصة... فيديو