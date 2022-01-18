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https://arabic.sputniknews.com/20220118/طبيبة-تحذر-من-التهاب-ملتحمة-العين-وعلاقته-بـأوميكرون-1056461628.html
طبيبة تحذر من التهاب ملتحمة العين وعلاقته بـ"أوميكرون"
طبيبة تحذر من التهاب ملتحمة العين وعلاقته بـ"أوميكرون"
حذرت طبيبة بريطانية من أن الإصابة بالتهاب ملتحمة العين، قد يشير إلى الإصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T07:51+0000
2022-01-18T07:51+0000
2022-01-18T07:51+0000
سلالة كورونا الجديدة
بريطانيا
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فبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" نقلا عن الطبيبة، نينا أسلم، فإن أعراض التهاب ملتحمة العين تعتبر الأكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين لاتظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض.وأوضحت الطبيبة أن نصف الأشخاص فقط الذين أصيبوا بـ "أوميكرون" يعانون من أعراض نموذجية لـ COVID-19 في شكل حمى وسعال وفقدان حاسة الشم. يواجه البعض أعراضا غير عادية مثل التهاب الغشاء المخاطي للعين.ومع ارتفاع أرقام الإصابة اليومية في بريطانيا إلى مستويات قياسية، وإلزام الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالعزل لمدة سبعة أيام على الأقل، تواجه المدارس والخدمات العامة الأخرى اضطرابًا بسبب نقص الموظفين.وقد طلبت الحكومة من مديري القطاع العام الاستعداد لسيناريو أسوأ في حال غياب 25% من الموظفين في الأسابيع المقبلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلالة كورونا الجديدة, بريطانيا
طبيبة تحذر من التهاب ملتحمة العين وعلاقته بـ"أوميكرون"
حذرت طبيبة بريطانية من أن الإصابة بالتهاب ملتحمة العين، قد يشير إلى الإصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا.
فبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" نقلا عن الطبيبة، نينا أسلم، فإن
أعراض التهاب ملتحمة العين تعتبر الأكثر شيوعا
لدى الأشخاص الذين لاتظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض.
وأضافت الطبيبة: "يمكن تفسير هذه الظاهرة بالعدد الكبير من المستقبلات الموجودة في العين. بفضل هذه الخلايا، يمكن للفيروس التاجي أن يدخل الجسم".
وأوضحت الطبيبة أن نصف الأشخاص فقط الذين أصيبوا بـ "أوميكرون" يعانون من أعراض نموذجية لـ COVID-19 في شكل حمى وسعال وفقدان حاسة الشم. يواجه البعض أعراضا غير عادية مثل التهاب الغشاء المخاطي للعين.
ومع
ارتفاع أرقام الإصابة اليومية في بريطانيا
إلى مستويات قياسية، وإلزام الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالعزل لمدة سبعة أيام على الأقل، تواجه المدارس والخدمات العامة الأخرى اضطرابًا
بسبب نقص الموظفين
.
وقد طلبت الحكومة من مديري القطاع العام الاستعداد لسيناريو أسوأ في حال غياب 25% من الموظفين في الأسابيع المقبلة.