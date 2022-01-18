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طبيب روسي يتحدث عن طريقة رئيسية للحماية من مرض السكري
طبيب روسي يتحدث عن طريقة رئيسية للحماية من مرض السكري
يعتقد الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف أنه لمنع خطر الإصابة بمرض السكري، من الضروري، أولاً وقبل كل شيء، تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T04:40+0000
2022-01-18T04:40+0000
مجتمع
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وقال على الهواء على قناة روسيا 1 التلفزيونية: "في الواقع، يمكنك فعل شيئين: هذا هو التغذية السليمة والنشاط البدني. ولا شيء يمكن أن يحل محل الأخر، إذا تناولت الطعام الصحي فقط دون ممارسة الرياضة، فهذا لن يساعد. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تناول الطعام ببطء لتعويض الامتصاص السريع في الأمعاء، ولكن كما أشار الطبيب، في حالة الأطعمة عالية الكربوهيدرات مثل البطاطس أو الأرز، فإن هذا لن يساعد. علاوة على ذلك، يجب الإقلاع عن التدخين وتجنب نقص فيتامين (د)، وخلص مياسنيكوف إلى أن "الكمية غير الكافية من D هي عامل إضافي في الإصابة بمرض السكري، ويجب توفيرها بكميات كافية".
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مجتمع

طبيب روسي يتحدث عن طريقة رئيسية للحماية من مرض السكري

04:40 GMT 18.01.2022
© flickr.com / Alisha Vargasدراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية
دراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© flickr.com / Alisha Vargas
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يعتقد الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف أنه لمنع خطر الإصابة بمرض السكري، من الضروري، أولاً وقبل كل شيء، تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة.
وقال على الهواء على قناة روسيا 1 التلفزيونية: "في الواقع، يمكنك فعل شيئين: هذا هو التغذية السليمة والنشاط البدني. ولا شيء يمكن أن يحل محل الأخر، إذا تناولت الطعام الصحي فقط دون ممارسة الرياضة، فهذا لن يساعد.
ووفقا له، حتى مع ثبات الوزن في حالة عدم ممارسة النشاط البدني، فإن خطر الإصابة بمرض السكري يزيد بشكل كبير. وأشار مياسنيكوف إلى وجود قواعد حماية إضافية. هكذا، من الضروري التحكم في النوم، لأن مرض السكري يمكن أن يكون ناتجًا عن كثرة النوم وقلة النوم.
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تناول الطعام ببطء لتعويض الامتصاص السريع في الأمعاء، ولكن كما أشار الطبيب، في حالة الأطعمة عالية الكربوهيدرات مثل البطاطس أو الأرز، فإن هذا لن يساعد.
علاوة على ذلك، يجب الإقلاع عن التدخين وتجنب نقص فيتامين (د)، وخلص مياسنيكوف إلى أن "الكمية غير الكافية من D هي عامل إضافي في الإصابة بمرض السكري، ويجب توفيرها بكميات كافية".
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