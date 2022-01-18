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https://arabic.sputniknews.com/20220118/علامة-تحذير-على-نقص-فيتامين-ب-12-تظهر-عند-صعود-الدرج-1056472573.html
علامة تحذير على نقص فيتامين ب 12 تظهر عند صعود الدرج
علامة تحذير على نقص فيتامين ب 12 تظهر عند صعود الدرج
يلعب فيتامين ب 12 دورا رئيسيا في الحفاظ على الجهاز العصبي، لذا فإن الأعراض المرتبطة بمستويات منخفضة يمكن أن تكون واسعة النطاق. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T08:51+0000
2022-01-18T08:51+0000
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قد تكون إحدى العلامات التحذيرية المرتبطة بنقص فيتامين ب 12 أكثر وضوحا عند صعود الدرج، وفقا لإحدى الهيئات الصحية، على ما نقل موقع إكسبريس البريطاني.فيتامين ب 12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الأعصاب، ما يجعله أحد أهم العناصر الغذائية للصحة.يمكن أن تؤدي المستويات دون المثلى من ب 12 إلى سلسلة من المضاعفات، بما في ذلك تلف الأعصاب الذي لا رجعة فيه.في هذه المرحلة، يمكن أن تغير الحالة الحياة، لذلك لا ينبغي أبدا تجاهل علامات التحذير.قد تتضمن إحدى العلامات التحذيرية الدوار أو الدوخة عند المشي لأعلى أو لأسفل.يمكن أن يكون من الصعب تحديد النقص في ب 12 لدى الأشخاص حتى ينقص بشكل خطير.وفقا لـ Balance Woman Health (توازن صحة المرأة)، قد يكون الشعور بالدوار مؤشرا على انخفاض المستويات.وفقا للهيئة الصحية فإن: "نوبات متكررة من الدوخة والدوار يمكن أن تشير إلى نقص فيتامين ب 12".تشمل بعض الأعراض العصبية لنقص فيتامين ب 12 الشعور بالضعف أو الإرهاق أو الارتباك.وتضيف "قد تشعر بالدوار عند صعودك أو نزولك، لذلك يجب إبلاغ طبيبك بأعراض الدوار المزمن، حتى تتمكن من الحصول على العلاج المطلوب لهذا النقص".ويقول موقع Everyday Health إن الشعور بعدم التوازن هو أحد المضاعفات العصبية العديدة المرتبطة بمستويات ب 12 المنخفضة.يمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى انخفاض ضغط الدم وانخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، وفقا لجريجوري ويتمان أخصائي الأذن والدماغ في مستشفى برينتري لإعادة التأهيل في ماساتشوستس.تشمل المصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامين ب 12 الأسماك والمحار والكبد واللحوم الحمراء والبيض والدواجن وجبن الحليب واللبن والخميرة الغذائية المدعمة.يمكن تشجيع الأفراد الذين يستبعدون هذه الأطعمة من نظامهم الغذائي على استخدام مكملات فيتامين ب 12.وتقول مدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة: "الأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم أو الأسماك أو الدواجن أو منتجات الألبان معرضون لخطر نقص فيتامين ب 12 لأنه يوجد بشكل طبيعي فقط في المنتجات الحيوانية".في المملكة المتحدة، تشير التقديرات إلى أن 6% من البالغين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما يعانون من نقص فيتامين ب 12.يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 20% للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/علامة-لانخفاض-فيتامين-ب12-تحدث-فقط-في-الليل-1054465417.html
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علامة تحذير على نقص فيتامين ب 12 تظهر عند صعود الدرج

08:51 GMT 18.01.2022
© REUTERS / Marcelo del PozoМодель, у которой закружилась голова перед начعارضة أزياء مستلقية على الأرض بعد أن عانت من الدوار في الرأس، قبل بدء عرض أزياء المانتيلا التقليدية التي ابتكرها مصممون مختلفين، وسط قيود بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في إشبيلية، إسبانيا في 26 مارس 2021алом модного показа в Севилье, Испания
Модель, у которой закружилась голова перед начعارضة أزياء مستلقية على الأرض بعد أن عانت من الدوار في الرأس، قبل بدء عرض أزياء المانتيلا التقليدية التي ابتكرها مصممون مختلفين، وسط قيود بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في إشبيلية، إسبانيا في 26 مارس 2021алом модного показа в Севилье, Испания - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Marcelo del Pozo
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يلعب فيتامين ب 12 دورا رئيسيا في الحفاظ على الجهاز العصبي، لذا فإن الأعراض المرتبطة بمستويات منخفضة يمكن أن تكون واسعة النطاق.
قد تكون إحدى العلامات التحذيرية المرتبطة بنقص فيتامين ب 12 أكثر وضوحا عند صعود الدرج، وفقا لإحدى الهيئات الصحية، على ما نقل موقع إكسبريس البريطاني.
فيتامين ب 12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الأعصاب، ما يجعله أحد أهم العناصر الغذائية للصحة.
يمكن أن تؤدي المستويات دون المثلى من ب 12 إلى سلسلة من المضاعفات، بما في ذلك تلف الأعصاب الذي لا رجعة فيه.
في هذه المرحلة، يمكن أن تغير الحالة الحياة، لذلك لا ينبغي أبدا تجاهل علامات التحذير.
قد تتضمن إحدى العلامات التحذيرية الدوار أو الدوخة عند المشي لأعلى أو لأسفل.
يمكن أن يكون من الصعب تحديد النقص في ب 12 لدى الأشخاص حتى ينقص بشكل خطير.
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وفقا لـ Balance Woman Health (توازن صحة المرأة)، قد يكون الشعور بالدوار مؤشرا على انخفاض المستويات.
وفقا للهيئة الصحية فإن: "نوبات متكررة من الدوخة والدوار يمكن أن تشير إلى نقص فيتامين ب 12".
تشمل بعض الأعراض العصبية لنقص فيتامين ب 12 الشعور بالضعف أو الإرهاق أو الارتباك.
وتضيف "قد تشعر بالدوار عند صعودك أو نزولك، لذلك يجب إبلاغ طبيبك بأعراض الدوار المزمن، حتى تتمكن من الحصول على العلاج المطلوب لهذا النقص".
ويقول موقع Everyday Health إن الشعور بعدم التوازن هو أحد المضاعفات العصبية العديدة المرتبطة بمستويات ب 12 المنخفضة.
يمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى انخفاض ضغط الدم وانخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، وفقا لجريجوري ويتمان أخصائي الأذن والدماغ في مستشفى برينتري لإعادة التأهيل في ماساتشوستس.
تشمل المصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامين ب 12 الأسماك والمحار والكبد واللحوم الحمراء والبيض والدواجن وجبن الحليب واللبن والخميرة الغذائية المدعمة.
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يمكن تشجيع الأفراد الذين يستبعدون هذه الأطعمة من نظامهم الغذائي على استخدام مكملات فيتامين ب 12.
وتقول مدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة: "الأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم أو الأسماك أو الدواجن أو منتجات الألبان معرضون لخطر نقص فيتامين ب 12 لأنه يوجد بشكل طبيعي فقط في المنتجات الحيوانية".
في المملكة المتحدة، تشير التقديرات إلى أن 6% من البالغين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما يعانون من نقص فيتامين ب 12.
يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 20% للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
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