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فرنسا: 3 مخاطر تهدد الانتعاش في أوروبا
فرنسا: 3 مخاطر تهدد الانتعاش في أوروبا
قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي قد يقوضه تفشي الجائحة، وتباطؤ اقتصاد الصين الذي يخلق مشاكل... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T16:03+0000
2022-01-18T16:03+0000
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وعلق لو مير عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في بروكسل: "أرى ثلاثة مخاطر رئيسية؛ الأول هو عودة ظهور الوباء، وعلينا أن نكون يقظين، وعلينا أن نكون متواضعين وحذرين للغاية، فمن الصعب للغاية القول إننا نتخلص من الوباء مرة واحدة وإلى الأبد".وأضاف أن الخطر الثاني هو التباطؤ في الصين الذي قد يؤدي إلى صعوبات مع سلاسل التوريد، لذلك هنا أيضا يجب التحلي باليقظة، متابعا: "وثالثا، هناك الموضوع الذي ناقشناه بإسهاب، وهو التضخم".في وقت سابق من اليوم، قدم مكتب الإحصاء الرسمي في الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، لمحة عن التعافي، حيث أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي في أوروبا ارتفع بنسبة 2.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني.كما كشفت البيانات عن زيادة الصادرات بنسبة 3.1%، لكن في الوقت نفسه، نما التضخم بنسبة 5.2% خلال الشهر المشار إليه.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/ما-المخاطر-الاقتصادية-التي-تواجه-العالم-مع-تلاشي-تأثير-الجائحة؟-1056269106.html
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اقتصاد

فرنسا: 3 مخاطر تهدد الانتعاش في أوروبا

16:03 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / ERIC PIERMONTوزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / ERIC PIERMONT
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قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي قد يقوضه تفشي الجائحة، وتباطؤ اقتصاد الصين الذي يخلق مشاكل لسلاسل التوريد العالمية، والتضخم.
موسكو - سبوتنيك. وعلق لو مير عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في بروكسل: "أرى ثلاثة مخاطر رئيسية؛ الأول هو عودة ظهور الوباء، وعلينا أن نكون يقظين، وعلينا أن نكون متواضعين وحذرين للغاية، فمن الصعب للغاية القول إننا نتخلص من الوباء مرة واحدة وإلى الأبد".
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - شاحنات نقل في ميناء دوفير، بعد حظر المنقلبين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
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وأضاف أن الخطر الثاني هو التباطؤ في الصين الذي قد يؤدي إلى صعوبات مع سلاسل التوريد، لذلك هنا أيضا يجب التحلي باليقظة، متابعا: "وثالثا، هناك الموضوع الذي ناقشناه بإسهاب، وهو التضخم".
في وقت سابق من اليوم، قدم مكتب الإحصاء الرسمي في الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، لمحة عن التعافي، حيث أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي في أوروبا ارتفع بنسبة 2.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
كما كشفت البيانات عن زيادة الصادرات بنسبة 3.1%، لكن في الوقت نفسه، نما التضخم بنسبة 5.2% خلال الشهر المشار إليه.
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