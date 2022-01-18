تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/فلسطينية-تصنع-الحجر-الأزرق-الصديق-للبيئة--1056464887.html
فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة...فيديو وصور
فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة...فيديو وصور
لم تعد صناعة الحجر حكراً على الرجال فقط، بعدما أقدمت الشابة روان رجب من مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية ومن خلال مشروعها على صناعة "الحجر الأزرق" للمنازل... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T08:01+0000
2022-01-18T08:12+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056460849_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_bcfcd8bc6c56fb0ca64164c81c044bdb.jpg
لم تفلح الجامعية روان وبعد رحلة عناء طويلة في الحصول على وظيفة في مجال تخصصها، اتجهت إلى مجال المشاريع الصغيرة وخاصة مشاريع إعادة التدوير التي تحافظ على البيئة، وتقول روان لوكالة "سبوتنيك":" لقد زرت العديد من مصانع الحجر وتعرفت على آلية التصنيع المتبعة في تلك المصانع، إضافة إلى تصفح فيديوهات على اليوتيوب لكيفية تصنيع الحجر البيئي، ثم بدأت مشروعي من خلال إعادة تدوير المخلفات الصلبة السيئة للبيئة كالزجاج والورق ونجارة الخشب، ومن ثم تحويلها الى حجر بألوان زاهية".تعتبر فكرة المشروع صديقة للبيئة، وبمساعدة عائلتها تقوم روان بإحضار المواد الخام وتصنيع الحجر، ورغم حداثة هذا المشروع والذي لم يتجاوز 6 أشهر، إلا أنه حقق نجاحاً أعجب به الكثيرين من الناس. وتقول روان: "إن سعر الحجر الأزرق لا يتجاوز 15 دولار امريكي للمتر الواحد، وهذا منافس لأسعار باقي المصانع، فضلا عن أن الخامات ذات النوعية الجديدة وغير المستخدمة في السوق المحلي كانت سر نجاحي، ومنتجي مخصص فقط للأماكن الداخلية والديكورات غير المعرضة لأشعة الشمس، كون سمكه لا يتجاوز الـ 2 سم مقارنة مع الحجارة المخصصة للمباني الخارجية، وهذا النجاح كان سبباً في توفير مصدر رزق جيد أعيل به نفسي".صعوبات كثيرة واجهت روان خلال مراحل المشروع، أهمها صعوبة توفير المخلفات الصلبة وتعاون المجتمع معها، لكنها استطاعت تجاوز هذه المشكلة بمساعدة العائلة والأصدقاء، وتطمح حالياً الى توسيع مشروعها وخلق فرص عمل لعدد من العاطلين، وتسعى بعد نجاح مشروعها الى توسيع نطاق عملها ونشر الحجر الأزرق في كل مناطق فلسطين، وتدعو في الوقت نفسه كل العاطلين عن العمل الى الاتجاه نحو المشاريع الصغيرة وخلق فرص عمل من خلال ابتكارات صديقة للبيئة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056460849_0:0:1400:1050_1920x0_80_0_0_017c9246453e68a0e64a4d644f30c48f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة...فيديو وصور

08:01 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 08:12 GMT 18.01.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatروان رجب، فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
روان رجب، فلسطينية تصنع الحجر الأزرق الصديق للبيئة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
لم تعد صناعة الحجر حكراً على الرجال فقط، بعدما أقدمت الشابة روان رجب من مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية ومن خلال مشروعها على صناعة "الحجر الأزرق" للمنازل والمشاريع، وبألوان مختلفة تسر الناظرين.
لم تفلح الجامعية روان وبعد رحلة عناء طويلة في الحصول على وظيفة في مجال تخصصها، اتجهت إلى مجال المشاريع الصغيرة وخاصة مشاريع إعادة التدوير التي تحافظ على البيئة، وتقول روان لوكالة "سبوتنيك":" لقد زرت العديد من مصانع الحجر وتعرفت على آلية التصنيع المتبعة في تلك المصانع، إضافة إلى تصفح فيديوهات على اليوتيوب لكيفية تصنيع الحجر البيئي، ثم بدأت مشروعي من خلال إعادة تدوير المخلفات الصلبة السيئة للبيئة كالزجاج والورق ونجارة الخشب، ومن ثم تحويلها الى حجر بألوان زاهية".
© Sputnik . Ajwad Jradatروان رجب، فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
روان رجب، فلسطينية تصنع الحجر الأزرق الصديق للبيئة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
روان رجب، فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
© Sputnik . Ajwad Jradat
تعتبر فكرة المشروع صديقة للبيئة، وبمساعدة عائلتها تقوم روان بإحضار المواد الخام وتصنيع الحجر، ورغم حداثة هذا المشروع والذي لم يتجاوز 6 أشهر، إلا أنه حقق نجاحاً أعجب به الكثيرين من الناس.
وتقول روان: "إن سعر الحجر الأزرق لا يتجاوز 15 دولار امريكي للمتر الواحد، وهذا منافس لأسعار باقي المصانع، فضلا عن أن الخامات ذات النوعية الجديدة وغير المستخدمة في السوق المحلي كانت سر نجاحي، ومنتجي مخصص فقط للأماكن الداخلية والديكورات غير المعرضة لأشعة الشمس، كون سمكه لا يتجاوز الـ 2 سم مقارنة مع الحجارة المخصصة للمباني الخارجية، وهذا النجاح كان سبباً في توفير مصدر رزق جيد أعيل به نفسي".
© Sputnik . Ajwad Jradatروان رجب، فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
روان رجب، فلسطينية تصنع الحجر الأزرق الصديق للبيئة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
روان رجب، فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
© Sputnik . Ajwad Jradat
صعوبات كثيرة واجهت روان خلال مراحل المشروع، أهمها صعوبة توفير المخلفات الصلبة وتعاون المجتمع معها، لكنها استطاعت تجاوز هذه المشكلة بمساعدة العائلة والأصدقاء، وتطمح حالياً الى توسيع مشروعها وخلق فرص عمل لعدد من العاطلين، وتسعى بعد نجاح مشروعها الى توسيع نطاق عملها ونشر الحجر الأزرق في كل مناطق فلسطين، وتدعو في الوقت نفسه كل العاطلين عن العمل الى الاتجاه نحو المشاريع الصغيرة وخلق فرص عمل من خلال ابتكارات صديقة للبيئة.
© Sputnik . Ajwad Jradatروان رجب، فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
روان رجب، فلسطينية تصنع الحجر الأزرق الصديق للبيئة - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
روان رجب، فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
© Sputnik . awwروان رجب، فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
روان رجب، فلسطينية تصنع الحجر الأزرق الصديق للبيئة - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . aww
روان رجب، فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
© Sputnik . Ajwad Jradatروان رجب، فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
روان رجب، فلسطينية تصنع الحجر الأزرق الصديق للبيئة - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
روان رجب، فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
1/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
روان رجب، فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
2/3
© Sputnik . aww
روان رجب، فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
3/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
روان رجب، فلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:51 GMTعلامة تحذير على نقص فيتامين ب 12 تظهر عند صعود الدرج
08:49 GMTصور للأقمار الصناعية.. قبل ثوران بركان تونغا وبعده
08:31 GMTمليون دولار... عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعمداء المدن
08:28 GMTالحقيقة المخفية... الخبز مفيد للصحة
08:26 GMTعدد القضايا الجنائية على خلفية أعمال الشغب في كازاخستان يناهز الـ 700
08:25 GMTوليامز: يجب احترام مطالب أكثر من 2.8 مليون ليبي بإجراء الانتخابات واختيار رئيس وبرلمان جديدين
08:21 GMTبكين تغلق مبنى إداريا والموظفون في داخله بعد اكتشاف حالة أوميكرون
08:08 GMTبتوجيه صارم... كيف يقوم المدربون الروس بتدريب طاقم قاذفات اللهب السوري في حلب
08:06 GMT صاروخ روسي جديد يخيف أعداء السلام
08:02 GMTمدير الاستخبارات الخارجية الروسية: روسيا مهتمة بعلاقات حسن الجوار مع أوكرانيا
08:01 GMTفلسطينية تصنع "الحجر الأزرق" الصديق للبيئة...فيديو وصور
07:55 GMTمن رؤساء البلديات إلى متظاهري بلفور.. إسرائيل تعقبت مواطنيها عبر "بيغاسوس"
07:52 GMTالإمارات توجه طلبا عاجلا إلى أمريكا بعد الهجوم الأخير على أهداف مدنية في أبو ظبي
07:51 GMTطبيبة تحذر من التهاب ملتحمة العين وعلاقته بـ"أوميكرون"
07:49 GMTالعراق... ضبط تزوير وهدر بـ 4.4 مليار دينار في مصرف حكومي بالأنبار
07:35 GMTكندا ترسل قوات خاصة إلى أوكرانيا
07:30 GMT"أنصار الله" تكشف عن أنواع صواريخها التي استهدفت المطارات الإماراتية
07:23 GMTاختبار غير عادي لرشاش "آ كي-105"... فيديو
07:06 GMTرغد صدام حسين: هجوم أبو ظبي جريمة نفذتها أدوات لدولة إقليمية معروفة بحقدها على العرب
06:58 GMT سي إن إن: رئيس وكالة المخابرات المركزية يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي