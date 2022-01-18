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https://arabic.sputniknews.com/20220118/فلسطين-الأكثر-تصويتا-عربيا-لصالح-اللاعب-المصري-محمد-صلاح-في-جائزة-ذا-بيست-2021-1056501280.html
فلسطين الأكثر تصويتا عربيا لصالح اللاعب المصري محمد صلاح في جائزة "ذا بيست" 2021
فلسطين الأكثر تصويتا عربيا لصالح اللاعب المصري محمد صلاح في جائزة "ذا بيست" 2021
صوتت فلسطين بـ "15 نقطة" لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، في جائزة "ذا بيست" والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويا لأفضل لاعب على مدار... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T18:01+0000
2022-01-18T18:01+0000
رياضة
أخبار فلسطين اليوم
مصر
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يشار إلى أنه جرت العادة أن يتم اختيار الفائز، عبر تصويت مقسم بالتساوي على 4 فئات هي: المديرون الفنيون لمنتخبات العالم، وقائدو تلك المنتخبات، والصحفيون والجماهير.وفيها يحصل صاحب الاختيار الأول في التصويت على 5 نقاط، مقابل 3 نقاط للاختيار الثاني، ونقطة وحيدة لصاحب الاختيار الثالث.وحسب بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة حصلت عليه "سبوتنيك"، جاء تصويت فلسطين الأعلى عربيا بحصيلة (15 نقطة) لمحمد صلاح من قبل ممثليها.وأضاف البيان أن تصويت ممثلي فلسطين جاء كالتالي:القائد عبد اللطيف البهداري: محمد صلاح، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي.المدرب مكرم دبوب: محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي.الإعلامي مجدي قاسم: محمد صلاح، كريم بنزيما، نجولو كانتي.وقد أعلنت جائزة ذا بيست حصول نجم مصر محمد صلاح على المركز الثالث عالميا لعام2021 حيث حصد صلاح 39 نقطة، خلف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني، الذي ظفر بالمركز الأول مقابل 48 نقطة، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان حيث حصد المركز الثاني ب 44 نقطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/ليفاندوفسكي-يتوج-بجائزة-الفيفا-لأفضل-لاعب-في-العالم-عام-2021-1056451608.html
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رياضة, أخبار فلسطين اليوم, مصر

فلسطين الأكثر تصويتا عربيا لصالح اللاعب المصري محمد صلاح في جائزة "ذا بيست" 2021

18:01 GMT 18.01.2022
© REUTERS / PHIL NOBLEمحمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
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صوتت فلسطين بـ "15 نقطة" لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، في جائزة "ذا بيست" والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويا لأفضل لاعب على مدار العام، وهي أعلى نقاط عربية لصلاح في التصويت وهو التقييم الأعلى بين جميع ممثلي المنتخبات العربية.
يشار إلى أنه جرت العادة أن يتم اختيار الفائز، عبر تصويت مقسم بالتساوي على 4 فئات هي: المديرون الفنيون لمنتخبات العالم، وقائدو تلك المنتخبات، والصحفيون والجماهير.
وفيها يحصل صاحب الاختيار الأول في التصويت على 5 نقاط، مقابل 3 نقاط للاختيار الثاني، ونقطة وحيدة لصاحب الاختيار الثالث.
مهاجم بايرين ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، بعد نهاية مباراة بروسيا مونشنغلادباخ، 13 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2021
أمس, 19:27 GMT
وحسب بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة حصلت عليه "سبوتنيك"، جاء تصويت فلسطين الأعلى عربيا بحصيلة (15 نقطة) لمحمد صلاح من قبل ممثليها.
وأضاف البيان أن تصويت ممثلي فلسطين جاء كالتالي:
القائد عبد اللطيف البهداري: محمد صلاح، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي.
المدرب مكرم دبوب: محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي.
الإعلامي مجدي قاسم: محمد صلاح، كريم بنزيما، نجولو كانتي.
وقد أعلنت جائزة ذا بيست حصول نجم مصر محمد صلاح على المركز الثالث عالميا لعام2021 حيث حصد صلاح 39 نقطة، خلف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني، الذي ظفر بالمركز الأول مقابل 48 نقطة، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان حيث حصد المركز الثاني ب 44 نقطة.
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