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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/قبل-المواجهة-الحاسمة-ما-هو-تاريخ-مواجهات-مصر-والسودان-في-أمم-أفريقيا؟-فيديو-1056497790.html
قبل المواجهة الحاسمة... ما هو تاريخ مواجهات مصر والسودان في أمم أفريقيا؟... فيديو
قبل المواجهة الحاسمة... ما هو تاريخ مواجهات مصر والسودان في أمم أفريقيا؟... فيديو
تتجه الأنظار إلى الكاميرون لمتابعة ما ستؤول إليه المواجهة الحاسمة بين منتخبي مصر والسودان في بطولة أمم أفريقيا، والتي ستحسم بشكل كبير من سيتأهل إلى دور الـ16... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T16:14+0000
2022-01-18T16:14+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
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وبالعودة لتاريخ مواجهات المنتخبين في أمم إفريقيا، وجد أنهم التقوا 5 مرات.وحقق منتخب مصر الفوز في 3 مرات، وفازت السودان مرة واحدة، وفرض التعادل نفسه في مباراة واحدة.وتعتبر المباراة القادمة هي سادس لقاء بينهما بعد غياب 14 عاما منذ آخر مباراة ضد بعضهما في البطولة بنسخة 2008.يذكر أن أول مباراة بينهما في بطولة أمم أفريقيا كنات في عام 1957 بالسودان وفازت مصر 2-1، وفي النسخة الثانية في مصر عام 1959 كرر الفراعنة الفوز بنفس النتيجة.وفي عام 1963 تقابلا مجددا في البطولة التي أقيمت بغانا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.وشهدت المباراة الرابعة الفوز الوحيد للسودان على مصر، بهدفين مقابل هدف في نسخة 1970 التي نظمها السودان.آمال آخر مباراة بين المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا عام 2008 التي أقيمت بغانا وحقق الفراعنة الفوز بثلاثية نظيفة.ويحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وتتصدر نيجيريا الترتيب بـ6 نقاط، ونقطة واحدة لكل من غينيا بيساو والسودان.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/مدرب-مصر-يرد-على-انتقاده-بشأن-خطة-5-5-0-فيديو-1056230587.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني

قبل المواجهة الحاسمة... ما هو تاريخ مواجهات مصر والسودان في أمم أفريقيا؟... فيديو

16:14 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Derar Khamisافتتاح كأس الأمم الأفريقية في استاد القاهرة الدولي
افتتاح كأس الأمم الأفريقية في استاد القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Derar Khamis
تابعنا عبر
تتجه الأنظار إلى الكاميرون لمتابعة ما ستؤول إليه المواجهة الحاسمة بين منتخبي مصر والسودان في بطولة أمم أفريقيا، والتي ستحسم بشكل كبير من سيتأهل إلى دور الـ16 مع نيجيريا من المجموعة الرابعة.
وبالعودة لتاريخ مواجهات المنتخبين في أمم إفريقيا، وجد أنهم التقوا 5 مرات.
وحقق منتخب مصر الفوز في 3 مرات، وفازت السودان مرة واحدة، وفرض التعادل نفسه في مباراة واحدة.
وتعتبر المباراة القادمة هي سادس لقاء بينهما بعد غياب 14 عاما منذ آخر مباراة ضد بعضهما في البطولة بنسخة 2008.
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
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يذكر أن أول مباراة بينهما في بطولة أمم أفريقيا كنات في عام 1957 بالسودان وفازت مصر 2-1، وفي النسخة الثانية في مصر عام 1959 كرر الفراعنة الفوز بنفس النتيجة.
وفي عام 1963 تقابلا مجددا في البطولة التي أقيمت بغانا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
وشهدت المباراة الرابعة الفوز الوحيد للسودان على مصر، بهدفين مقابل هدف في نسخة 1970 التي نظمها السودان.
آمال آخر مباراة بين المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا عام 2008 التي أقيمت بغانا وحقق الفراعنة الفوز بثلاثية نظيفة.

وتقام مباراة مصر والسودان، مساء غد الأربعاء، في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (21:00 مساء بتوقيت القاهرة).

ويحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وتتصدر نيجيريا الترتيب بـ6 نقاط، ونقطة واحدة لكل من غينيا بيساو والسودان.
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