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https://arabic.sputniknews.com/20220118/كندا-ترسل-قوات-خاصة-إلى-أوكرانيا-1056461325.html
كندا ترسل قوات خاصة إلى أوكرانيا
كندا ترسل قوات خاصة إلى أوكرانيا
أشارت تقارير إعلامية إلى إرسال كندا وحدة صغيرة من قوات العمليات الخاصة العسكرية إلى أوكرانيا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T07:35+0000
2022-01-18T07:35+0000
2022-01-18T07:35+0000
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار كندا
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وبحسب ما نشرت "غلوبال نيوز"، فإن كندا أرسلت وحدة صغيرة من القوات الخاصة.ويضاف لعمل الوحدة مهمة أخرى تتجلى بإجلاء الدبلوماسيين الكنديين في حالة تفاقم الوضع في أوكرانيا.يذكر أن شبكة "سي إن إن" الإخبارية كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن زيارة قام بها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز لكييف الأسبوع الماضي، حيث ناقش مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزملاء من وكالات المخابرات المحلية التوترات الإقليمية والجهود المبذولة لنزع فتيلها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار كندا
كندا ترسل قوات خاصة إلى أوكرانيا
أشارت تقارير إعلامية إلى إرسال كندا وحدة صغيرة من قوات العمليات الخاصة العسكرية إلى أوكرانيا.
وبحسب ما نشرت "غلوبال نيوز"، فإن كندا
أرسلت وحدة صغيرة
من القوات الخاصة.
وبحسب القناة فإن إرسال الوحدة يعتبر جزءا من خطة أعضاء الناتو "لردع العدوان الروسي وتحديد سبل دعم الحكومة الأوكرانية".
ويضاف لعمل الوحدة مهمة أخرى تتجلى
بإجلاء الدبلوماسيين الكنديين
في حالة تفاقم الوضع في أوكرانيا.
يذكر أن شبكة "سي إن إن" الإخبارية كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن
زيارة قام بها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز لكييف الأسبوع الماضي
، حيث ناقش مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزملاء من وكالات المخابرات المحلية التوترات الإقليمية والجهود المبذولة لنزع فتيلها.