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كندا ترسل قوات خاصة إلى أوكرانيا
كندا ترسل قوات خاصة إلى أوكرانيا
أشارت تقارير إعلامية إلى إرسال كندا وحدة صغيرة من قوات العمليات الخاصة العسكرية إلى أوكرانيا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T07:35+0000
2022-01-18T07:35+0000
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وبحسب ما نشرت "غلوبال نيوز"، فإن كندا أرسلت وحدة صغيرة من القوات الخاصة.ويضاف لعمل الوحدة مهمة أخرى تتجلى بإجلاء الدبلوماسيين الكنديين في حالة تفاقم الوضع في أوكرانيا.يذكر أن شبكة "سي إن إن" الإخبارية كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن زيارة قام بها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز لكييف الأسبوع الماضي، حيث ناقش مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزملاء من وكالات المخابرات المحلية التوترات الإقليمية والجهود المبذولة لنزع فتيلها.
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أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار كندا

كندا ترسل قوات خاصة إلى أوكرانيا

07:35 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / Daniel Mihailescuأفراد الجيش الروماني خلال تدريب قوات الناتو
أفراد الجيش الروماني خلال تدريب قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / Daniel Mihailescu
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أشارت تقارير إعلامية إلى إرسال كندا وحدة صغيرة من قوات العمليات الخاصة العسكرية إلى أوكرانيا.
وبحسب ما نشرت "غلوبال نيوز"، فإن كندا أرسلت وحدة صغيرة من القوات الخاصة.

وبحسب القناة فإن إرسال الوحدة يعتبر جزءا من خطة أعضاء الناتو "لردع العدوان الروسي وتحديد سبل دعم الحكومة الأوكرانية".

ويضاف لعمل الوحدة مهمة أخرى تتجلى بإجلاء الدبلوماسيين الكنديين في حالة تفاقم الوضع في أوكرانيا.
يذكر أن شبكة "سي إن إن" الإخبارية كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن زيارة قام بها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز لكييف الأسبوع الماضي، حيث ناقش مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزملاء من وكالات المخابرات المحلية التوترات الإقليمية والجهود المبذولة لنزع فتيلها.
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