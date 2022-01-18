كورونا يواصل التفشي في الكنيست الإسرائيلي

وكان الإثنان حاضرين في الجلسة العامة للكنيست خلال اقتراع الليلة الماضية، كما تواجدا هناك أيضا صباح اليوم، بحسب قناة "كان" الرسمية.وأطلع عضو الكنيست زوهار على حالته وكتب: "للأسف خرجت إيجابية هذا الصباح بفحص كورونا. الحمد لله أشعر أنني بحالة جيدة وبالطبع دخلت العزلة في منزلي"، بحسب موقع "كيكار هشبات".وأضاف: "أطلب من كل من خالطني في الأيام الأخيرة أن يتم فحصه وفقا لتعليمات وزارة الصحة".في الأسبوع الماضي، أعلن ضابط الكنيست عن قائمة طويلة من الوزراء وأعضاء الكنيست وعمال البمنى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.من بين آخرين، تم الإعلان عن إصابة وزير الخارجية يائير لابيد، وزير المالية أفيغدور ليبرمان، وزير الإسكان زئيف إلكين، وأعضاء الكنيست يوآف بن تسور، يتسحاق بندروس، أليكس كوشنير، موشيه تور باز، دودي أمسالم، نعمة ليزمي، أسامة السعدي، يوم توف كالفون، أوفير سوفير، وعضو الكنيست إميلي مواتي.وحاليا، هناك عشرة أعضاء في الكنيست مصابين بكورونا، خمسة من الائتلاف وخمسة من المعارضة، إضافة إلى ثلاثة وزراء ليسوا أعضاء بالكنيست.والأسبوع الماضي، أعلن الكنيست تقييد الدخول لزوار المقر والضيوف، وتجميد تصاريح الدخول الدائمة.وتشهد إسرائيل تفشيا كبيرا لفيروس كورونا في ظل انتشار متحور أوميكرون بين السكان.
وأضاف: "أطلب من كل من خالطني في الأيام الأخيرة أن يتم فحصه وفقا لتعليمات وزارة الصحة".
في الأسبوع الماضي، أعلن ضابط الكنيست عن قائمة طويلة من الوزراء وأعضاء الكنيست وعمال البمنى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.
من بين آخرين، تم الإعلان عن إصابة وزير الخارجية يائير لابيد، وزير المالية أفيغدور ليبرمان، وزير الإسكان زئيف إلكين، وأعضاء الكنيست يوآف بن تسور، يتسحاق بندروس، أليكس كوشنير، موشيه تور باز، دودي أمسالم، نعمة ليزمي، أسامة السعدي، يوم توف كالفون، أوفير سوفير، وعضو الكنيست إميلي مواتي.
وحاليا، هناك عشرة أعضاء في الكنيست مصابين بكورونا، خمسة من الائتلاف وخمسة من المعارضة، إضافة إلى ثلاثة وزراء ليسوا أعضاء بالكنيست.
والأسبوع الماضي، أعلن الكنيست تقييد الدخول لزوار المقر والضيوف، وتجميد تصاريح الدخول الدائمة.
وتشهد إسرائيل تفشيا كبيرا لفيروس كورونا في ظل انتشار متحور أوميكرون بين السكان.