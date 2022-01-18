تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/كورونا-يواصل-التفشي-في-الكنيست-الإسرائيلي-1056486498.html
كورونا يواصل التفشي في الكنيست الإسرائيلي
كورونا يواصل التفشي في الكنيست الإسرائيلي
أعلن ضابط الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس كتلة شاس، عضو الكنيست مايكل مالكيلي، وعضو الليكود ميكي زوهار، ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T13:23+0000
2022-01-18T13:23+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
الكنيست الإسرائيلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103393/91/1033939116_0:263:5035:3095_1920x0_80_0_0_cfae5515d112d5af09928317ba488bb6.jpg
وكان الإثنان حاضرين في الجلسة العامة للكنيست خلال اقتراع الليلة الماضية، كما تواجدا هناك أيضا صباح اليوم، بحسب قناة "كان" الرسمية.وأطلع عضو الكنيست زوهار على حالته وكتب: "للأسف خرجت إيجابية هذا الصباح بفحص كورونا. الحمد لله أشعر أنني بحالة جيدة وبالطبع دخلت العزلة في منزلي"، بحسب موقع "كيكار هشبات".وأضاف: "أطلب من كل من خالطني في الأيام الأخيرة أن يتم فحصه وفقا لتعليمات وزارة الصحة".في الأسبوع الماضي، أعلن ضابط الكنيست عن قائمة طويلة من الوزراء وأعضاء الكنيست وعمال البمنى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.من بين آخرين، تم الإعلان عن إصابة وزير الخارجية يائير لابيد، وزير المالية أفيغدور ليبرمان، وزير الإسكان زئيف إلكين، وأعضاء الكنيست يوآف بن تسور، يتسحاق بندروس، أليكس كوشنير، موشيه تور باز، دودي أمسالم، نعمة ليزمي، أسامة السعدي، يوم توف كالفون، أوفير سوفير، وعضو الكنيست إميلي مواتي.وحاليا، هناك عشرة أعضاء في الكنيست مصابين بكورونا، خمسة من الائتلاف وخمسة من المعارضة، إضافة إلى ثلاثة وزراء ليسوا أعضاء بالكنيست.والأسبوع الماضي، أعلن الكنيست تقييد الدخول لزوار المقر والضيوف، وتجميد تصاريح الدخول الدائمة.وتشهد إسرائيل تفشيا كبيرا لفيروس كورونا في ظل انتشار متحور أوميكرون بين السكان.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103393/91/1033939116_279:0:4754:3356_1920x0_80_0_0_7aa953b717ebe31ad5ea89bbacd87266.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا, الكنيست الإسرائيلي

كورونا يواصل التفشي في الكنيست الإسرائيلي

13:23 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / MARC ISRAEL SELLEMالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / MARC ISRAEL SELLEM
تابعنا عبر
أعلن ضابط الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس كتلة شاس، عضو الكنيست مايكل مالكيلي، وعضو الليكود ميكي زوهار، ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.
وكان الإثنان حاضرين في الجلسة العامة للكنيست خلال اقتراع الليلة الماضية، كما تواجدا هناك أيضا صباح اليوم، بحسب قناة "كان" الرسمية.
وأطلع عضو الكنيست زوهار على حالته وكتب: "للأسف خرجت إيجابية هذا الصباح بفحص كورونا. الحمد لله أشعر أنني بحالة جيدة وبالطبع دخلت العزلة في منزلي"، بحسب موقع "كيكار هشبات".
وأضاف: "أطلب من كل من خالطني في الأيام الأخيرة أن يتم فحصه وفقا لتعليمات وزارة الصحة".
في الأسبوع الماضي، أعلن ضابط الكنيست عن قائمة طويلة من الوزراء وأعضاء الكنيست وعمال البمنى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.
من بين آخرين، تم الإعلان عن إصابة وزير الخارجية يائير لابيد، وزير المالية أفيغدور ليبرمان، وزير الإسكان زئيف إلكين، وأعضاء الكنيست يوآف بن تسور، يتسحاق بندروس، أليكس كوشنير، موشيه تور باز، دودي أمسالم، نعمة ليزمي، أسامة السعدي، يوم توف كالفون، أوفير سوفير، وعضو الكنيست إميلي مواتي.
وحاليا، هناك عشرة أعضاء في الكنيست مصابين بكورونا، خمسة من الائتلاف وخمسة من المعارضة، إضافة إلى ثلاثة وزراء ليسوا أعضاء بالكنيست.
والأسبوع الماضي، أعلن الكنيست تقييد الدخول لزوار المقر والضيوف، وتجميد تصاريح الدخول الدائمة.
وتشهد إسرائيل تفشيا كبيرا لفيروس كورونا في ظل انتشار متحور أوميكرون بين السكان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:30 GMTالملك سلمان يعلق على هجوم "أنصار الله" على أبو ظبي
13:29 GMTلماذا يفقد البعض الشم والتذوق بعد كورونا لمدة طويلة بينما لا يحدث ذلك لآخرين؟
13:26 GMTالإمارات: هجوم الحوثيين على أبوظبي لن يمر دون عقاب... البرلمان الليبي: حكومة الوحدة غير شرعية
13:23 GMTالعراق.. تفعيل قرار يمنع حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي
13:23 GMTكورونا يواصل التفشي في الكنيست الإسرائيلي
13:11 GMTبينيت يعلق على "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف الإمارات ويقدم عرضا إلى محمد بن زايد
13:06 GMT"الصحة الإسرائيلية" تعلن الاستمرار في تقديم الجرعة الرابعة من اللقاح
13:05 GMTلافروف: هناك سبب للاعتقاد بأن السلطات الألمانية متورطة في قمع RT DE
13:04 GMTالبرهان يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث تظاهرات 17 يناير
12:59 GMTوزير الخارجية الألماني الأسبق: الناتو والاتحاد الأوروبي لم يشكلا أي خطر على روسيا
12:55 GMTلافروف: روسيا لن تقبل مطالب تتعلق بأعمال قواتها المسلحة على أراضيها
12:54 GMTلبناني يحتجز العشرات في بنك ويهدد بتفجيره
12:53 GMTالتحالف العربي يعلن تدمير منظومة اتصالات للطائرات المسيرة لأنصار الله بضواحي العاصمة اليمنية
12:46 GMTوزير الخارجية الألماني: الألمان ممتنون إلى الأبد لروسيا للمصالحة بعد الحرب
12:43 GMT خبير تغذية: الماء بالليمون لا يساعد على إنقاص الوزن والخبز لا يؤدي إلى زيادته
12:43 GMTبريطانيا: وزير الدفاع يزور ألمانيا قريبا
12:40 GMT العراق يتسلم من أمريكا قطعتين أثريتين عمرهما أكثر من 4 آلاف عام
12:39 GMTروسيا تطوّر نسخة مدنية "متعددة المهام" من مروحية عسكرية تنتمي لإصدارات "كا"
12:28 GMT"الأنواء الجوية العراقية": درجات الحرارة أقل من الصفر في هذه المناطق اعتبارا من الغد
12:23 GMTالتحالف الدولي: "داعش" لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار العراق وسوريا