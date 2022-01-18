https://arabic.sputniknews.com/20220118/كوريا-الجنوبية-تكشف-حقيقة-ارتباط-زيارة-رئيسها-إلى-الإمارات-بالهجوم-الحوثي-على-أبو-ظبي-1056479329.html

كوريا الجنوبية تكشف حقيقة ارتباط زيارة رئيسها إلى الإمارات بالهجوم الحوثي على أبو ظبي

كوريا الجنوبية تكشف حقيقة ارتباط زيارة رئيسها إلى الإمارات بالهجوم الحوثي على أبو ظبي

كشفت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء حقيقة وجود علاقة بين زيارة رئيسه مون جيه إن إلى الإمارات، والهجمات التي شنتها جماعة أنصار الله باستخدام طائرات مسيرة على... 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T11:15+0000

2022-01-18T11:15+0000

2022-01-18T11:15+0000

أنصار الله

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان لها، نقلتة وكالة يونهاب، إنه "لا علاقة بين زيارة الرئيس مون جيه-إن والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون باستخدام طائرات مسيرة على أبوظبي".ولفت مسؤول بالوزارة للصحفيين، إلى أنه "كانت هناك حالات كثيرة شن فيها الحوثيون هجمات على دول مختلفة في المنطقة".وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، عن أن "ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ألغى اجتماعا مقررا مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه، بسبب ظرف غير متوقع يتعلق بالدولة".ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، قوله إن "محمد بن زايد، ألغى اجتماعا مع مون جيه، بسبب "أمر غير متوقع يتعلق بالدولة".وأشارت الوكالة، إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان إلغاء الاجتماع مرتبط بالهجوم الذي استهدف مواقع في أبوظبي بطائرات مسيرة، في وقت سابق أمس".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".

https://arabic.sputniknews.com/20220117/ولي-عهد-أبو-ظبي-يلغي-اجتماعا-مع-زعيم-كبير-بسبب-أمر-غير-متوقع-يتعلق-بالدولة-1056439476.html

https://arabic.sputniknews.com/20220118/أنصار-الله-تكشف-عن-أنواع-صواريخها-التي-استهدفت-المطارات-الإماراتية-1056460665.html

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أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم