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https://arabic.sputniknews.com/20220118/كوريا-الجنوبية-تكشف-حقيقة-ارتباط-زيارة-رئيسها-إلى-الإمارات-بالهجوم-الحوثي-على-أبو-ظبي-1056479329.html
كوريا الجنوبية تكشف حقيقة ارتباط زيارة رئيسها إلى الإمارات بالهجوم الحوثي على أبو ظبي
كوريا الجنوبية تكشف حقيقة ارتباط زيارة رئيسها إلى الإمارات بالهجوم الحوثي على أبو ظبي
كشفت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء حقيقة وجود علاقة بين زيارة رئيسه مون جيه إن إلى الإمارات، والهجمات التي شنتها جماعة أنصار الله باستخدام طائرات مسيرة على... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T11:15+0000
2022-01-18T11:15+0000
أنصار الله
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان لها، نقلتة وكالة يونهاب، إنه "لا علاقة بين زيارة الرئيس مون جيه-إن والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون باستخدام طائرات مسيرة على أبوظبي".ولفت مسؤول بالوزارة للصحفيين، إلى أنه "كانت هناك حالات كثيرة شن فيها الحوثيون هجمات على دول مختلفة في المنطقة".وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، عن أن "ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ألغى اجتماعا مقررا مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه، بسبب ظرف غير متوقع يتعلق بالدولة".ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، قوله إن "محمد بن زايد، ألغى اجتماعا مع مون جيه، بسبب "أمر غير متوقع يتعلق بالدولة".وأشارت الوكالة، إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان إلغاء الاجتماع مرتبط بالهجوم الذي استهدف مواقع في أبوظبي بطائرات مسيرة، في وقت سابق أمس".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
https://arabic.sputniknews.com/20220117/ولي-عهد-أبو-ظبي-يلغي-اجتماعا-مع-زعيم-كبير-بسبب-أمر-غير-متوقع-يتعلق-بالدولة-1056439476.html
https://arabic.sputniknews.com/20220118/أنصار-الله-تكشف-عن-أنواع-صواريخها-التي-استهدفت-المطارات-الإماراتية-1056460665.html
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أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

كوريا الجنوبية تكشف حقيقة ارتباط زيارة رئيسها إلى الإمارات بالهجوم الحوثي على أبو ظبي

11:15 GMT 18.01.2022
© REUTERS / TT NEWS AGENCYرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
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كشفت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء حقيقة وجود علاقة بين زيارة رئيسه مون جيه إن إلى الإمارات، والهجمات التي شنتها جماعة أنصار الله باستخدام طائرات مسيرة على أبوظبي.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان لها، نقلتة وكالة يونهاب، إنه "لا علاقة بين زيارة الرئيس مون جيه-إن والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون باستخدام طائرات مسيرة على أبوظبي".
ولفت مسؤول بالوزارة للصحفيين، إلى أنه "كانت هناك حالات كثيرة شن فيها الحوثيون هجمات على دول مختلفة في المنطقة".
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
ولي عهد أبو ظبي يلغي اجتماعا مع زعيم كبير بسبب "أمر غير متوقع يتعلق بالدولة"
أمس, 14:49 GMT
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، عن أن "ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ألغى اجتماعا مقررا مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه، بسبب ظرف غير متوقع يتعلق بالدولة".
ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، قوله إن "محمد بن زايد، ألغى اجتماعا مع مون جيه، بسبب "أمر غير متوقع يتعلق بالدولة".
وأشارت الوكالة، إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان إلغاء الاجتماع مرتبط بالهجوم الذي استهدف مواقع في أبوظبي بطائرات مسيرة، في وقت سابق أمس".
وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".
مطار أبو ظبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
"أنصار الله" تكشف عن أنواع صواريخها التي استهدفت المطارات الإماراتية
07:30 GMT
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.

ودعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".

وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
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