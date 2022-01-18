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https://arabic.sputniknews.com/20220118/لافروف-هناك-سبب-للاعتقاد-بأن-السلطات-الألمانية-متورطة-في-قمع--rt-de-1056486215.html
لافروف: هناك سبب للاعتقاد بأن السلطات الألمانية متورطة في قمع RT DE
لافروف: هناك سبب للاعتقاد بأن السلطات الألمانية متورطة في قمع RT DE
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن لدى روسيا الاتحادية سبب للاعتقاد بأن السلطات الألمانية على صلة مباشرة بقمع RT DE في ألمانيا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T13:05+0000
2022-01-18T13:05+0000
روسيا
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وقال بعد محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بوربوك: "لدينا سبب للاعتقاد بأن الحكومة الألمانية لها تأثير مباشر على ما يحدث (مضايقة RT DEفي ألمانيا)".في وقت سابق، قالت القناة التلفزيونية نقلاً عن رئيسة التحرير مارغريتا سيمونيان، إن قناة آر تي تطلق قناة إخبارية جديدة على مدار الساعة باللغة الألمانية - RT DE. تقع الاستوديوهات الإخبارية للقناة في موسكو وبرلين، وستقوم RT DE ببث الأخبار والبرامج الحوارية والأفلام الوثائقية. في يوم إطلاق التلفزيون، حظر يوتيوب القناة الجديدة.في أغسطس أب، تلقت قناة RT DE رفضًا رسميًا للحصول على ترخيص بث من لوكسمبورغ. في سبتمبر أيلول، أزال يوتيوب قناة RT DE نهائيًا بدعوى "انتهاك إرشادات المجتمع". في الوقت نفسه، احتلت RT DE المرتبة الرابعة من حيث التأثير بين وسائل الإعلام الناطقة باللغة الألمانية، متجاوزة، Tubular و Deutsche Welle ووسائل الإعلام الألمانية الأخرى.
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لافروف: هناك سبب للاعتقاد بأن السلطات الألمانية متورطة في قمع RT DE

13:05 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورقناة "آر تي" في موسكو
قناة آر تي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن لدى روسيا الاتحادية سبب للاعتقاد بأن السلطات الألمانية على صلة مباشرة بقمع RT DE في ألمانيا.
وقال بعد محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بوربوك: "لدينا سبب للاعتقاد بأن الحكومة الألمانية لها تأثير مباشر على ما يحدث (مضايقة RT DEفي ألمانيا)".
في وقت سابق، قالت القناة التلفزيونية نقلاً عن رئيسة التحرير مارغريتا سيمونيان، إن قناة آر تي تطلق قناة إخبارية جديدة على مدار الساعة باللغة الألمانية - RT DE. تقع الاستوديوهات الإخبارية للقناة في موسكو وبرلين، وستقوم RT DE ببث الأخبار والبرامج الحوارية والأفلام الوثائقية. في يوم إطلاق التلفزيون، حظر يوتيوب القناة الجديدة.
في أغسطس أب، تلقت قناة RT DE رفضًا رسميًا للحصول على ترخيص بث من لوكسمبورغ. في سبتمبر أيلول، أزال يوتيوب قناة RT DE نهائيًا بدعوى "انتهاك إرشادات المجتمع". في الوقت نفسه، احتلت RT DE المرتبة الرابعة من حيث التأثير بين وسائل الإعلام الناطقة باللغة الألمانية، متجاوزة، Tubular و Deutsche Welle ووسائل الإعلام الألمانية الأخرى.
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