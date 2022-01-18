لبناني يحتجز العشرات في بنك ويهدد بتفجيره

وأشار موقع "لبنان 24" الإخباري إلى قيام أحد المواطنين باحتجاز العشرات من المراجعين والموظفين في "بنك بيروت والبلاد العربية" فرع جب جنين، إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع.وأوضح الموقع أن "المودع حضر من بلدة كفريا الى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله".وأشار الموقع الإخباري إلى أن القوى الأمنية تحاصر البنك وتحاول السيطرة على الموقف.
أفادت وسائل إعلام محلية لبنانية إن مواطن هدد بحرق أحد المصارف، واحتجز بداخله عشرات المواطنين، احتجاجا على رفض البنك صرف مبلغ مالي من حسابه.
وأشار موقع "لبنان 24" الإخباري إلى قيام أحد المواطنين باحتجاز العشرات من المراجعين والموظفين في "بنك بيروت والبلاد العربية" فرع جب جنين، إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع.
وأوضح الموقع أن "المودع حضر من بلدة كفريا الى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله".
وأشار الموقع الإخباري إلى أن القوى الأمنية تحاصر البنك وتحاول السيطرة على الموقف.