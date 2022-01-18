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https://arabic.sputniknews.com/20220118/لبناني-يحتجز-العشرات-في-بنك-ويهدد-بتفجيره-1056485430.html
لبناني يحتجز العشرات في بنك ويهدد بتفجيره
لبناني يحتجز العشرات في بنك ويهدد بتفجيره
أفادت وسائل إعلام محلية لبنانية إن مواطن هدد بحرق أحد المصارف، واحتجز بداخله عشرات المواطنين، احتجاجا على رفض البنك صرف مبلغ مالي من حسابه. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T12:54+0000
2022-01-18T12:54+0000
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وأشار موقع "لبنان 24" الإخباري إلى قيام أحد المواطنين باحتجاز العشرات من المراجعين والموظفين في "بنك بيروت والبلاد العربية" فرع جب جنين، إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع.وأوضح الموقع أن "المودع حضر من بلدة كفريا الى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله".وأشار الموقع الإخباري إلى أن القوى الأمنية تحاصر البنك وتحاول السيطرة على الموقف.
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أخبار لبنان, لبنان

لبناني يحتجز العشرات في بنك ويهدد بتفجيره

12:54 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayجمعية "صرخة المودعين" وتحالف "متحدون" في تظاهرة أمام قصر العدل و مصرف "فرنسبنك" في بيروت، لبنان 19 نوفمبر 2021
جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون في تظاهرة أمام قصر العدل و مصرف فرنسبنك في بيروت، لبنان 19 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أفادت وسائل إعلام محلية لبنانية إن مواطن هدد بحرق أحد المصارف، واحتجز بداخله عشرات المواطنين، احتجاجا على رفض البنك صرف مبلغ مالي من حسابه.
وأشار موقع "لبنان 24" الإخباري إلى قيام أحد المواطنين باحتجاز العشرات من المراجعين والموظفين في "بنك بيروت والبلاد العربية" فرع جب جنين، إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع.
وأوضح الموقع أن "المودع حضر من بلدة كفريا الى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله".
وأشار الموقع الإخباري إلى أن القوى الأمنية تحاصر البنك وتحاول السيطرة على الموقف.
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