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https://arabic.sputniknews.com/20220118/لجنة-الشؤون-الدولية-بمجلس-الدوما-مستعدة-للانضمام-لحوار-مع-أميركا-قبل-نهاية-الأسبوع-1056495953.html
لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما مستعدة للانضمام لحوار مع أميركا قبل نهاية الأسبوع
لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما مستعدة للانضمام لحوار مع أميركا قبل نهاية الأسبوع
ذكر رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، أن "اللجنة على استعداد للانضمام إلى الحوار مع الولايات المتحدة حول الضمانات... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T15:20+0000
2022-01-18T15:20+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب سلوتسكي، في قناة "تليغرام" الخاصة به، أنه "ما زلنا ننتظر وصول ردود كتابية من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات روسيا حول الضمانات الأمنية قبل نهاية الأسبوع. الجاري".وفي هذا الصدد قال البرلماني الروسي: "نحن في لجنة الشؤون الدولية، على استعداد للانضمام إلى الحوار على المستوى البرلماني، بما في ذلك للعمل في المنابر البرلمانية الدولية".واستشهد سلوتسكي في قناته أيضًا، بكلمات رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، حول المساهمة التي قدمها مجلس الدوما فيما يتعلق بحل قضايا أمن مواطني روسيا الاتحادية والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى إحاطة "جميع البرلمانات علماً بموقف روسيا حتى تدرك مدى مسؤوليتها ".وفي هذا السياق أشار سلوتسكي إلى أن "أوكرانيا تبقى بمثابة دولة مسيطر عليها من الخارج ونقطة انطلاق رئيسية في "المشروع المناهض لروسيا ".وأضاف: "إن قوات حلف شمال الأطلسي، ليس فقط بالأقوال، بل بالأفعال، تستفيد من أراضيها، فيما يطلق عليه الغرب احتواء بلادنا، وهذا الخطاب خطير".
https://arabic.sputniknews.com/20220118/القرم-تعتزم-تدشين-رحلات-جوية-مع-سوريا-1056494341.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما مستعدة للانضمام لحوار مع أميركا قبل نهاية الأسبوع

15:20 GMT 18.01.2022
© Sputnik . Alexey Mayshev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Alexey Mayshev
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ذكر رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، أن "اللجنة على استعداد للانضمام إلى الحوار مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية على المستوى البرلماني، قبل نهاية هذا الأسبوع".
وكتب سلوتسكي، في قناة "تليغرام" الخاصة به، أنه "ما زلنا ننتظر وصول ردود كتابية من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات روسيا حول الضمانات الأمنية قبل نهاية الأسبوع. الجاري".

وفي هذا الصدد قال البرلماني الروسي: "نحن في لجنة الشؤون الدولية، على استعداد للانضمام إلى الحوار على المستوى البرلماني، بما في ذلك للعمل في المنابر البرلمانية الدولية".

واستشهد سلوتسكي في قناته أيضًا، بكلمات رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، حول المساهمة التي قدمها مجلس الدوما فيما يتعلق بحل قضايا أمن مواطني روسيا الاتحادية والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى إحاطة "جميع البرلمانات علماً بموقف روسيا حتى تدرك مدى مسؤوليتها ".

وفي هذا السياق أشار سلوتسكي إلى أن "أوكرانيا تبقى بمثابة دولة مسيطر عليها من الخارج ونقطة انطلاق رئيسية في "المشروع المناهض لروسيا ".
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وأضاف: "إن قوات حلف شمال الأطلسي، ليس فقط بالأقوال، بل بالأفعال، تستفيد من أراضيها، فيما يطلق عليه الغرب احتواء بلادنا، وهذا الخطاب خطير".
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