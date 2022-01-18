متحدث الخارجية الإيرانية: الضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية

طهران - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان اليوم الثلاثاء، تعليقا على استهداف "أنصار الله" للإمارات، قال فيه إن "مثل هذه الأعمال ستزيد من التوترات في المنطقة".وتابع: "إيران تحرص دائما على دعم مبادرة الحل السياسي وإنهاء الحرب وحصار الشعب اليمني وعدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية، كما تدعم الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها لمنع الكارثة الإنسانية في هذا البلد".وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران تؤكد دوما أن حل أي أزمة إقليمية ليس اللجوء إلى الحرب واستخدام العنف، مؤكدا أن الحل الوحيد يكون من خلال الأجواء الهادئة بعيدا عن التوترات والعنف.وشدد خطيب زاده، على أن "الملف اليمني شأن يمني"، مضيفا: "إيران مستعدة للتعاون والمشاركة في أي مبادرة يمكن أن تساهم في إنهاء الحرب القائمة منذ نحو 7 سنوات في اليمن".يذكر أن جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، أمس الاثنين، أنها استهدفت الإمارات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وهو الأمر الذي توعدت الإمارات بالرد عليه.
وتابع: "إيران تحرص دائما على دعم مبادرة الحل السياسي وإنهاء الحرب وحصار الشعب اليمني وعدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية، كما تدعم الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها لمنع الكارثة الإنسانية في هذا البلد".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران تؤكد دوما أن حل أي أزمة إقليمية ليس اللجوء إلى الحرب واستخدام العنف، مؤكدا أن الحل الوحيد يكون من خلال الأجواء الهادئة بعيدا عن التوترات والعنف.
وشدد خطيب زاده، على أن "الملف اليمني شأن يمني"، مضيفا: "إيران مستعدة للتعاون والمشاركة في أي مبادرة يمكن أن تساهم في إنهاء الحرب القائمة منذ نحو 7 سنوات في اليمن".