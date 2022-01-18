https://arabic.sputniknews.com/20220118/متحدث-الخارجية-الإيرانية-الضربات-العسكرية-ليست-حلا-للأزمة-اليمنية-1056499680.html

متحدث الخارجية الإيرانية: الضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية

متحدث الخارجية الإيرانية: الضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية

قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الضربات العسكرية والحصار ليس حلا للأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال ستزيد من التوترات في... 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T17:05+0000

2022-01-18T17:05+0000

2022-01-18T17:05+0000

العالم

أخبار إيران

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054530980_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_5eaab07f1a44970b67e7709d6aa741de.jpg

طهران - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان اليوم الثلاثاء، تعليقا على استهداف "أنصار الله" للإمارات، قال فيه إن "مثل هذه الأعمال ستزيد من التوترات في المنطقة".وتابع: "إيران تحرص دائما على دعم مبادرة الحل السياسي وإنهاء الحرب وحصار الشعب اليمني وعدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية، كما تدعم الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها لمنع الكارثة الإنسانية في هذا البلد".وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران تؤكد دوما أن حل أي أزمة إقليمية ليس اللجوء إلى الحرب واستخدام العنف، مؤكدا أن الحل الوحيد يكون من خلال الأجواء الهادئة بعيدا عن التوترات والعنف.وشدد خطيب زاده، على أن "الملف اليمني شأن يمني"، مضيفا: "إيران مستعدة للتعاون والمشاركة في أي مبادرة يمكن أن تساهم في إنهاء الحرب القائمة منذ نحو 7 سنوات في اليمن".يذكر أن جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، أمس الاثنين، أنها استهدفت الإمارات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وهو الأمر الذي توعدت الإمارات بالرد عليه.

https://arabic.sputniknews.com/20220118/وزير-الخارجية-اليمني-استهداف-مطار-أبو-ظبي-تصعيد-خطير-يزعزع-الأمن-الإقليمي-1056491084.html

https://arabic.sputniknews.com/20220118/تفاصيل-جديدة-بشأن-الهجوم-الجوي-على-الإمارات-باستخدام-المزيج-المدمر-1056498956.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار إيران, أخبار العالم الآن