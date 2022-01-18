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متحدث الخارجية الإيرانية: الضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية
متحدث الخارجية الإيرانية: الضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية
قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الضربات العسكرية والحصار ليس حلا للأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال ستزيد من التوترات في... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T17:05+0000
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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان اليوم الثلاثاء، تعليقا على استهداف "أنصار الله" للإمارات، قال فيه إن "مثل هذه الأعمال ستزيد من التوترات في المنطقة".وتابع: "إيران تحرص دائما على دعم مبادرة الحل السياسي وإنهاء الحرب وحصار الشعب اليمني وعدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية، كما تدعم الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها لمنع الكارثة الإنسانية في هذا البلد".وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران تؤكد دوما أن حل أي أزمة إقليمية ليس اللجوء إلى الحرب واستخدام العنف، مؤكدا أن الحل الوحيد يكون من خلال الأجواء الهادئة بعيدا عن التوترات والعنف.وشدد خطيب زاده، على أن "الملف اليمني شأن يمني"، مضيفا: "إيران مستعدة للتعاون والمشاركة في أي مبادرة يمكن أن تساهم في إنهاء الحرب القائمة منذ نحو 7 سنوات في اليمن".يذكر أن جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، أمس الاثنين، أنها استهدفت الإمارات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وهو الأمر الذي توعدت الإمارات بالرد عليه.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/وزير-الخارجية-اليمني-استهداف-مطار-أبو-ظبي-تصعيد-خطير-يزعزع-الأمن-الإقليمي-1056491084.html
https://arabic.sputniknews.com/20220118/تفاصيل-جديدة-بشأن-الهجوم-الجوي-على-الإمارات-باستخدام-المزيج-المدمر-1056498956.html
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متحدث الخارجية الإيرانية: الضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية

17:05 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / -
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قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الضربات العسكرية والحصار ليس حلا للأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال ستزيد من التوترات في المنطقة.
طهران - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان اليوم الثلاثاء، تعليقا على استهداف "أنصار الله" للإمارات، قال فيه إن "مثل هذه الأعمال ستزيد من التوترات في المنطقة".
مطار أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
وزير الخارجية اليمني: استهداف مطار أبو ظبي تصعيد خطير يزعزع الأمن الإقليمي
13:47 GMT
وتابع: "إيران تحرص دائما على دعم مبادرة الحل السياسي وإنهاء الحرب وحصار الشعب اليمني وعدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية، كما تدعم الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها لمنع الكارثة الإنسانية في هذا البلد".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران تؤكد دوما أن حل أي أزمة إقليمية ليس اللجوء إلى الحرب واستخدام العنف، مؤكدا أن الحل الوحيد يكون من خلال الأجواء الهادئة بعيدا عن التوترات والعنف.
وشدد خطيب زاده، على أن "الملف اليمني شأن يمني"، مضيفا: "إيران مستعدة للتعاون والمشاركة في أي مبادرة يمكن أن تساهم في إنهاء الحرب القائمة منذ نحو 7 سنوات في اليمن".
صاروخ باليستي تطلقه أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الجوي على الإمارات باستخدام "المزيج المدمر"
16:53 GMT
يذكر أن جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، أمس الاثنين، أنها استهدفت الإمارات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وهو الأمر الذي توعدت الإمارات بالرد عليه.
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