مجلة: الصين تواصل بناء أقوى مدمرات في العالم

كتبت مجلة ميلاتري ووتش: "يوجد في الصين مدمرتان من هذه السلسلة - منها السفينة الرائدة في مشروع نانتشانغ والأولى من السلسلة. تتمركز في القاعدة البحرية في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ". ويشير المنشور إلى أن تايب 055 تأتي في المرتبة الثانية بعد السفينة الأمريكية زوموالت من حيث القوة والفعالية القتالية وتتفوق على مدمرات Arleigh Burke وطرادات Ticonderoga.كل مدمرة صينية لديها ترسانة من 112 قاذفة. بالإضافة إلى قوتها النارية، تتمتع تايب 055 بقدرات تخفي متقدمة. يوفر هذا ميزة إدراك الموقف من حولها بالمقارنة بالسفن الغربية واليابانية والروسية.وفقًا للمجلة، تقوم الصين ببناء مدمرتين أخريين على الأقل، ما يشير إلى أنه يمكن زيادة عددها إلى عشرة. من المتوقع أن تلعب تايب 055 دورًا مركزيًا في مرافقة حاملات الطائرات الصينية، بما في ذلك الناقلات العملاقة التي يتم بنائها حاليًا مع أنظمة المنجنيق الكهرومغناطيسية المتقدمة. كل هذا يتحدث عن تحول الصين إلى واحدة من القوى البحرية الرائدة في العالم.
وسعت الصين بناء سلسلة من المدمرات الخاصة بها من طراز تايب 055، وهي أكبر السفن في جيش التحرير الشعبي لجمهورية الصين الشعبية وتعتبر المدمرات الأكثر استعدادًا للقتال في العالم.
كتبت مجلة ميلاتري ووتش: "يوجد في الصين مدمرتان من هذه السلسلة - منها السفينة الرائدة في مشروع نانتشانغ والأولى من السلسلة. تتمركز في القاعدة البحرية في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ". ويشير المنشور إلى أن تايب 055 تأتي في المرتبة الثانية بعد السفينة الأمريكية زوموالت من حيث القوة والفعالية القتالية وتتفوق على مدمرات Arleigh Burke وطرادات Ticonderoga.
كل مدمرة صينية لديها ترسانة من 112 قاذفة. بالإضافة إلى قوتها النارية، تتمتع تايب 055 بقدرات تخفي متقدمة. يوفر هذا ميزة إدراك الموقف من حولها بالمقارنة بالسفن الغربية واليابانية والروسية.
وفقًا للمجلة، تقوم الصين ببناء مدمرتين أخريين على الأقل، ما يشير إلى أنه يمكن زيادة عددها إلى عشرة. من المتوقع أن تلعب تايب 055 دورًا مركزيًا في مرافقة حاملات الطائرات الصينية، بما في ذلك الناقلات العملاقة التي يتم بنائها حاليًا مع أنظمة المنجنيق الكهرومغناطيسية المتقدمة. كل هذا يتحدث عن تحول الصين إلى واحدة من القوى البحرية الرائدة في العالم.