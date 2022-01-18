مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة: فعالية لقاح "سبوتنيك V" على سلالة أوميكرون تبلغ نحو 75%

موسكو-سبوتنيك. وقال غينتسبورغ، خلال المؤتمر الدولي السادس عشر لطب الإنجاب، في المركز الصحفي للمجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، "بالنسبة للمجموع الكلي للسكان، بلغت فعالية لقاح "سبوتنيك V"، من حيث التأثير الوقائي على أوميكرون، نحو 75 بالمئة".وأشار غينتسبورغ إلى أن نسبة الحماية من "أوميكرون" تصبح 100 بالمئة، في حال التطعيم بلقاح "سبوتنيك لايت" بعد مرور 6 أشهر من تلقي جرعتي لقاح "سبوتنيك V".وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي أعلنت، في الحادي عشر من الشهر الجاري، تسجيل أول نظام اختبار للكشف عن سلالة "أوميكرون".ويسمح نظام الاختبار الجديد بتحديد المتغيرات الجينية لسلالتي "أوميكرون" و"دلتا"، والتمييز بينهما.
أعلن مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الثلاثاء، أن فعالية لقاح "سبوتنيك في" على سلالة "أوميكرون" المتحورة عن فيروس كورونا، تبلغ نحو 75 بالمئة.
موسكو-سبوتنيك. وقال غينتسبورغ، خلال المؤتمر الدولي السادس عشر لطب الإنجاب، في المركز الصحفي للمجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، "بالنسبة للمجموع الكلي للسكان، بلغت فعالية لقاح "سبوتنيك V"، من حيث التأثير الوقائي على أوميكرون، نحو 75 بالمئة".
وأشار غينتسبورغ إلى أن نسبة الحماية من "أوميكرون" تصبح 100 بالمئة، في حال التطعيم بلقاح "سبوتنيك لايت" بعد مرور 6 أشهر من تلقي جرعتي لقاح "سبوتنيك V".
أما في حال عدم إعادة التطعيم، بعد مرور 6 – 12 شهرا من تلقي جرعتي لقاح "سبوتنيك V"، فإن مستوى الحماية من "أوميكرون" يبلغ نحو 56 بالمئة.