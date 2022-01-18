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https://arabic.sputniknews.com/20220118/مسؤولون-الرئيس-الإسرائيلي-تلقى-دعوة-من-أردوغان-لزيارة-تركيا-1056503799.html
مسؤولون: الرئيس الإسرائيلي تلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا
مسؤولون: الرئيس الإسرائيلي تلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا
أكد مسؤولون إسرائيليون أن الرئيس إسحاق هرتسوغ تلقى هاتفيا دعوة من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لزيارة تركيا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T19:35+0000
2022-01-18T19:35+0000
إسرائيل
أخبار تركيا اليوم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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القدس - سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين اليوم الثلاثاء أنه "وجهت الدعوة إلى الرئيس هرتسوغ خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي أردوغان".وأضافوا أن "الاتصالات بشأن زيارة هرتسوغ لتركيا في مرحلة متقدمة جدا، وسننظر الآن في التوقيت المناسب لها".وبين المسؤولون أنه "بعد زيارة هرتسوغ لتركيا، من المتوقع أن يقوم الجانب التركي برد الزيارة".وردا على اقتراح أردوغان لإسرائيل ببناء خط أنابيب غاز إلى أوروبا يمر عبر تركيا، أوضح المسؤولون الإسرائيليون أن "أي تقدم مع تركيا لن يكون على حساب العلاقات الاستراتيجية مع اليونان وقبرص، حلفاء إسرائيل".وكان الرئيس التركي قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه يتواصل مع رئيس إسرائيل إسحاق هيرتسوغ، مشيرا إلى أن الرئيس الإسرائيلي يمكن أن يزور تركيا.وفي السياق، قال أردوغان إن مشروع نقل الغاز المشترك بين إسرائيل واليونان وقبرص، غير قابل للتطبيق، داعيا إلى نقل الغاز إلى أوروبا عبر بلاده.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/أردوغان-تركيا-ليست-دولة-تشتري-الطماطم-عبر-بيع-مصانعها-1056261254.html
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إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

مسؤولون: الرئيس الإسرائيلي تلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا

19:35 GMT 18.01.2022
© REUTERS / MURAD SEZERالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
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أكد مسؤولون إسرائيليون أن الرئيس إسحاق هرتسوغ تلقى هاتفيا دعوة من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لزيارة تركيا.
القدس - سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين اليوم الثلاثاء أنه "وجهت الدعوة إلى الرئيس هرتسوغ خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي أردوغان".
وأضافوا أن "الاتصالات بشأن زيارة هرتسوغ لتركيا في مرحلة متقدمة جدا، وسننظر الآن في التوقيت المناسب لها".

وبين المسؤولون أنه "بعد زيارة هرتسوغ لتركيا، من المتوقع أن يقوم الجانب التركي برد الزيارة".

وردا على اقتراح أردوغان لإسرائيل ببناء خط أنابيب غاز إلى أوروبا يمر عبر تركيا، أوضح المسؤولون الإسرائيليون أن "أي تقدم مع تركيا لن يكون على حساب العلاقات الاستراتيجية مع اليونان وقبرص، حلفاء إسرائيل".
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وكان الرئيس التركي قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه يتواصل مع رئيس إسرائيل إسحاق هيرتسوغ، مشيرا إلى أن الرئيس الإسرائيلي يمكن أن يزور تركيا.
وفي السياق، قال أردوغان إن مشروع نقل الغاز المشترك بين إسرائيل واليونان وقبرص، غير قابل للتطبيق، داعيا إلى نقل الغاز إلى أوروبا عبر بلاده.
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