https://arabic.sputniknews.com/20220118/مسؤول-جزائري-قريبا-نصدر-قرارات-بتلقيح-الأطفال-ضد-كورونا-1056479576.html

مسؤول جزائري: قريبا نصدر قرارات بتلقيح الأطفال ضد كورونا

مسؤول جزائري: قريبا نصدر قرارات بتلقيح الأطفال ضد كورونا

أعلن عضو عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي كورونا في الجزائر، البروفيسور رياض مهياوي، عن قرب إصدار قرار بتلقيح الأطفال في البلاد ضد فيروس كورونا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-18T11:24+0000

2022-01-18T11:24+0000

2022-01-18T11:24+0000

أوميكرون

الجزائر

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وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية أكد مهياوي أن نقاشا يتم حاليا داخل اللجنة العلمية "حول تطعيم الأطفال باللقاح المضاد لفيروس كورونا، يتوقع أن تعقبه قرارات في هذا الخصوص".وقال: "هناك أخبارا تصلنا من هنا وهناك بشأن تسجيل إصابات في مؤسسات تربوية، أو يطلب من بعض التلاميذ القيام بفحوصات طبية للتأكد من مدى إصابتهم بالفيروس أو يتم تسريح بعضهم لهذا السبب".ولفت عضو اللجنة العليمة الجزائرية إلى عدم صدور بيان رسمي حتى الآن بوجود إصابات بين تلاميذ المدارس، مؤكدا أن صدور هذا البيان سيجعلنا نعد "استراتيجية لمواجهة الفيروس في الوسط التربوي".وشدد المسؤول الصحي الجزائري على ضرورة الإقبال على تلقي اللقاح، مناشدا "الأشخاص المحيطين بالتلاميذ بالمسارعة لتلقي اللقاح لتفادي وصول العدوى إليهم".يشار إلى أن الوزارة الأولى الجزائرية كانت قد أعلنت السبت الماضي تمديد النظام الحالي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد لمدة 10 أيام، مؤكدة أن هذه التدابير تهدف إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية، من أجل تطبيق إجراءات مواجهة جائحة كورونا.يأتي ذلك بينما تحدث مسؤولون جزائريون عن ظهور الموجة الرابعة من وباء كورونا، خاصة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد.وجددت الحكومة الجزائرية دعواتها للمواطنين بمواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا، من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية من الجائحة، وتحديدا إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.

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أوميكرون, الجزائر