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مسؤول جزائري: قريبا نصدر قرارات بتلقيح الأطفال ضد كورونا
مسؤول جزائري: قريبا نصدر قرارات بتلقيح الأطفال ضد كورونا
أعلن عضو عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي كورونا في الجزائر، البروفيسور رياض مهياوي، عن قرب إصدار قرار بتلقيح الأطفال في البلاد ضد فيروس كورونا. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T11:24+0000
2022-01-18T11:24+0000
أوميكرون
الجزائر
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية أكد مهياوي أن نقاشا يتم حاليا داخل اللجنة العلمية "حول تطعيم الأطفال باللقاح المضاد لفيروس كورونا، يتوقع أن تعقبه قرارات في هذا الخصوص".وقال: "هناك أخبارا تصلنا من هنا وهناك بشأن تسجيل إصابات في مؤسسات تربوية، أو يطلب من بعض التلاميذ القيام بفحوصات طبية للتأكد من مدى إصابتهم بالفيروس أو يتم تسريح بعضهم لهذا السبب".ولفت عضو اللجنة العليمة الجزائرية إلى عدم صدور بيان رسمي حتى الآن بوجود إصابات بين تلاميذ المدارس، مؤكدا أن صدور هذا البيان سيجعلنا نعد "استراتيجية لمواجهة الفيروس في الوسط التربوي".وشدد المسؤول الصحي الجزائري على ضرورة الإقبال على تلقي اللقاح، مناشدا "الأشخاص المحيطين بالتلاميذ بالمسارعة لتلقي اللقاح لتفادي وصول العدوى إليهم".يشار إلى أن الوزارة الأولى الجزائرية كانت قد أعلنت السبت الماضي تمديد النظام الحالي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد لمدة 10 أيام، مؤكدة أن هذه التدابير تهدف إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية، من أجل تطبيق إجراءات مواجهة جائحة كورونا.يأتي ذلك بينما تحدث مسؤولون جزائريون عن ظهور الموجة الرابعة من وباء كورونا، خاصة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد.وجددت الحكومة الجزائرية دعواتها للمواطنين بمواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا، من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية من الجائحة، وتحديدا إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/خبير-جزائري-وفيات-كورونا-لدينا-في-ازدياد-والعناية-المركز-تشهد-ارتفاعا-ملحوظا-1056474020.html
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أوميكرون, الجزائر

مسؤول جزائري: قريبا نصدر قرارات بتلقيح الأطفال ضد كورونا

11:24 GMT 18.01.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAيُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار
يُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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أعلن عضو عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي كورونا في الجزائر، البروفيسور رياض مهياوي، عن قرب إصدار قرار بتلقيح الأطفال في البلاد ضد فيروس كورونا.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية أكد مهياوي أن نقاشا يتم حاليا داخل اللجنة العلمية "حول تطعيم الأطفال باللقاح المضاد لفيروس كورونا، يتوقع أن تعقبه قرارات في هذا الخصوص".
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وقال: "هناك أخبارا تصلنا من هنا وهناك بشأن تسجيل إصابات في مؤسسات تربوية، أو يطلب من بعض التلاميذ القيام بفحوصات طبية للتأكد من مدى إصابتهم بالفيروس أو يتم تسريح بعضهم لهذا السبب".
ولفت عضو اللجنة العليمة الجزائرية إلى عدم صدور بيان رسمي حتى الآن بوجود إصابات بين تلاميذ المدارس، مؤكدا أن صدور هذا البيان سيجعلنا نعد "استراتيجية لمواجهة الفيروس في الوسط التربوي".
وتوقع المهياوي صدور قرار قريب بتلقيح الأطفال، مؤكدا أن النقاش داخل اللجنة العلمية يتم الىن حول العمر المستهدف ونوعية اللقاح الأفضل لها.
وشدد المسؤول الصحي الجزائري على ضرورة الإقبال على تلقي اللقاح، مناشدا "الأشخاص المحيطين بالتلاميذ بالمسارعة لتلقي اللقاح لتفادي وصول العدوى إليهم".
يشار إلى أن الوزارة الأولى الجزائرية كانت قد أعلنت السبت الماضي تمديد النظام الحالي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد لمدة 10 أيام، مؤكدة أن هذه التدابير تهدف إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية، من أجل تطبيق إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
ومن بين تلك الإجراءات التي ستتخذها السلطات الجزائرية، غلق المؤسسات والأماكن التي قد تخالف التدابير الصحية المتخذة في هذا السياق، خاصة إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، فضلا عن البروتوكولات الصحية الأخرى المختلفة.
يأتي ذلك بينما تحدث مسؤولون جزائريون عن ظهور الموجة الرابعة من وباء كورونا، خاصة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد.
وجددت الحكومة الجزائرية دعواتها للمواطنين بمواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا، من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية من الجائحة، وتحديدا إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.
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