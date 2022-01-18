مصادر لـ"سبوتينك": إصابة عمر البشير ومسؤولين آخرين بفيروس كورونا داخل سجن كوبر

الخرطوم- سبوتنيك. وقالت عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، عمر البشير، بقضايا الانقلاب على السلطة لعام 1989، عواطف الجعلي، اليوم الثلاثاء، في تصريح، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس السابق، عمر البشير، ومعه ثلاثة من القيادات في حزبه (المؤتمر الوطني)، قد أصيبوا بفيروس كوفيد 19 بعد ظهور أعراض تدل إصابتهم بالفيروس يوم أمس الإثنين".وأكدت المحامية على: "شروع بعض محامي البشير في الإجراءات القانونية لنقل البشير والمسؤولين السابقين إلى إحدى مشافي الخرطوم لتلقي الرعاية الصحية".ويقبع الرئيس السابق عمر البشير وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر بضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، حيث تجري محاكمتهم في عدة قضايا من ضمنها قضية الانقلاب على السلطة الشرعية الذي نفذه البشير في العام 1989.ويذكر أن البشير قضى حوالي العامين ونيف بسجن كوبر عقب إصدار حكم ضده في قضايا فساد وأموال وجدت بمنزله عقب عزله من الحكم في الحادي عشر من نيسان / أبريل 2019.
أكدت المحامية، عواطف الجعلي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بفيروس "كوفيد 19"، يوم أمس (الإثنين)، في محبسه بسجن "كوبر"، ضواحي العاصمة الخرطوم.
الخرطوم- سبوتنيك. وقالت عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، عمر البشير، بقضايا الانقلاب على السلطة لعام 1989، عواطف الجعلي، اليوم الثلاثاء، في تصريح، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس السابق، عمر البشير، ومعه ثلاثة من القيادات في حزبه (المؤتمر الوطني)، قد أصيبوا بفيروس كوفيد 19 بعد ظهور أعراض تدل إصابتهم بالفيروس يوم أمس الإثنين".
وأضافت الجعلي، بأن "الثلاثة الآخرين الذين أصيبوا بالفيروس، هم: علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع والفاتح عزالدين".
وأكدت المحامية على: "شروع بعض محامي البشير في الإجراءات القانونية لنقل البشير والمسؤولين السابقين إلى إحدى مشافي الخرطوم لتلقي الرعاية الصحية".
ويقبع الرئيس السابق عمر البشير وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر بضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، حيث تجري محاكمتهم في عدة قضايا من ضمنها قضية الانقلاب على السلطة الشرعية الذي نفذه البشير في العام 1989.
ويذكر أن البشير قضى حوالي العامين ونيف بسجن كوبر عقب إصدار حكم ضده في قضايا فساد وأموال وجدت بمنزله عقب عزله من الحكم في الحادي عشر من نيسان / أبريل 2019.