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مصدر لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يعقد الخميس اجتماعا طارئا بشأن كوريا الشمالية
مصدر لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يعقد الخميس اجتماعا طارئا بشأن كوريا الشمالية
أفاد مصدر من مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الخميس اجتماعا طارئا بشأن كوريا الشمالية. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T22:14+0000
2022-01-18T22:23+0000
كوريا الشمالية
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موسكو، 19 يناير - سبوتنيك. وأكد المصدر أن كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا وألبانيا وفرنسا قد طلبوا إجراء مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، يوم الخميس المقبل.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى على المياه المواجهة لسواحل اليابان، يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الرسمية بكوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء الماضي، أن "صاروخين تكتيكيين موجهين أطلقا من الجزء الغربي من كوريا الشمالية، أصابا بدقة هدفا في جزيرة ببحر كوريا الشرقية (بحر اليابان)".وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين الاثنين، وهو رابع اختبار لأسلحة تُجريه منذ بداية العام الحالي.ومع استمرار تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة، يبدو أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، واختبرت صواريخ فرط صوتية مرتين هذا الشهر، وأطلقت الجمعة صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات ردا على العقوبات الجديدة.
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كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن

مصدر لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يعقد الخميس اجتماعا طارئا بشأن كوريا الشمالية

22:14 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 22:23 GMT 18.01.2022)
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© POOL
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أفاد مصدر من مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الخميس اجتماعا طارئا بشأن كوريا الشمالية.
موسكو، 19 يناير - سبوتنيك. وأكد المصدر أن كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا وألبانيا وفرنسا قد طلبوا إجراء مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، يوم الخميس المقبل.
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى على المياه المواجهة لسواحل اليابان، يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الرسمية بكوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء الماضي، أن "صاروخين تكتيكيين موجهين أطلقا من الجزء الغربي من كوريا الشمالية، أصابا بدقة هدفا في جزيرة ببحر كوريا الشرقية (بحر اليابان)".
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين الاثنين، وهو رابع اختبار لأسلحة تُجريه منذ بداية العام الحالي.
ومع استمرار تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة، يبدو أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، واختبرت صواريخ فرط صوتية مرتين هذا الشهر، وأطلقت الجمعة صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات ردا على العقوبات الجديدة.
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