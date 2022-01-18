مصر تعلن إصابة اثنين من مواطنيها خلال هجمات أبو ظبي

وقالت الوزارة في بيان عبر "فيسبوك"، إن نظيرتها الإماراتية أبلغت السفارة المصرية في أبو ظبي بأن اثنين من المواطنين المصريين سقطا ضمن المصابين في الحادث الإرهابي.وأضافت الوزارة المصرية، أن السفير شريف البديوي، اطمئن على حالة المواطنين المصريين، وتابع موقفهما ويعمل على تحديد احتياجاتهما.وأوضحت أن البديوي تواصل مع المصابين لتقديم المساعدة اللازمة، وأفادا بأنهما في حالة صحية جيدة وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة، ومن المقرر أن يلتقي بهما غدا الأربعاء.تعرضت الأراضي الإماراتية الاثنين لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، سقط على إثرها 3 قتلى و6 جرحى في حادث أدى إلى انفجار صهاريج نفط في منطقة المصفح.وقالت شرطة أبو ظبي إن حريقا اندلع مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بالقرب من خزانات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء الاثنين، مسؤوليتها عن استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.