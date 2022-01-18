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مصر تعلن إصابة اثنين من مواطنيها خلال هجمات أبو ظبي
مصر تعلن إصابة اثنين من مواطنيها خلال هجمات أبو ظبي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، سقوط اثنين من مواطنيها مصابين خلال الهجمات التي تعرضت لها الأراضي الإماراتية أمس الاثنين. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T20:26+0000
2022-01-18T20:26+0000
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وقالت الوزارة في بيان عبر "فيسبوك"، إن نظيرتها الإماراتية أبلغت السفارة المصرية في أبو ظبي بأن اثنين من المواطنين المصريين سقطا ضمن المصابين في الحادث الإرهابي.وأضافت الوزارة المصرية، أن السفير شريف البديوي، اطمئن على حالة المواطنين المصريين، وتابع موقفهما ويعمل على تحديد احتياجاتهما.وأوضحت أن البديوي تواصل مع المصابين لتقديم المساعدة اللازمة، وأفادا بأنهما في حالة صحية جيدة وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة، ومن المقرر أن يلتقي بهما غدا الأربعاء.تعرضت الأراضي الإماراتية الاثنين لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، سقط على إثرها 3 قتلى و6 جرحى في حادث أدى إلى انفجار صهاريج نفط في منطقة المصفح.وقالت شرطة أبو ظبي إن حريقا اندلع مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بالقرب من خزانات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء الاثنين، مسؤوليتها عن استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مصر تعلن إصابة اثنين من مواطنيها خلال هجمات أبو ظبي

20:26 GMT 18.01.2022
© REUTERS / KCNA صاروخ باليستي
 صاروخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / KCNA
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، سقوط اثنين من مواطنيها مصابين خلال الهجمات التي تعرضت لها الأراضي الإماراتية أمس الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان عبر "فيسبوك"، إن نظيرتها الإماراتية أبلغت السفارة المصرية في أبو ظبي بأن اثنين من المواطنين المصريين سقطا ضمن المصابين في الحادث الإرهابي.
وأضافت الوزارة المصرية، أن السفير شريف البديوي، اطمئن على حالة المواطنين المصريين، وتابع موقفهما ويعمل على تحديد احتياجاتهما.
مقاتلة جنرال ديناميكس إف -16 فايتنج فالكون متعددة المهام، خلال معرض دبي للطيران 2021 في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
وكالة تنشر صور أقمار صناعية تظهر آثار هجوم دام بموقع نفطي في أبو ظبي
08:56 GMT
وأوضحت أن البديوي تواصل مع المصابين لتقديم المساعدة اللازمة، وأفادا بأنهما في حالة صحية جيدة وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة، ومن المقرر أن يلتقي بهما غدا الأربعاء.
تعرضت الأراضي الإماراتية الاثنين لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، سقط على إثرها 3 قتلى و6 جرحى في حادث أدى إلى انفجار صهاريج نفط في منطقة المصفح.
وقالت شرطة أبو ظبي إن حريقا اندلع مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بالقرب من خزانات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء الاثنين، مسؤوليتها عن استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
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