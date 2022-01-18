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مليون دولار... عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعمداء المدن
مليون دولار... عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعمداء المدن
فازت مدينة عمان بجائزة التحدي العالمي لعمداء المدن، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء رئيس لجنة أمانة العاصمة الأردنية يوسف الشواربة. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T08:31+0000
2022-01-18T08:31+0000
أخبار الأردن
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وقال الشواربة بحسب وكالة "عمون" على حسابه بموقع تويتر: "بعد عام من التفاني والعمل الجاد، يسعدني الإعلان عن فوز مدينة عمّان في جائزة التحدي العالمي لعمداء المدن Global #MayorsChallenge من Bloomberg Philanthropies".وتابع أن هذا الفوز "يُبرز تقدير جهود مدينتنا المستمرة في التفكير بشكل أشمل وأكثر جرأة".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن فوز 15 مدينة في مسابقة Global Mayors Challenge 2021-2022 وهي النسخة الخامسة من مسابقة الابتكار العالمية التي تدعم وتنشر الأفكار الواعدة للمدن.ويتم تكريم المدن الـ 15 الفائزة لتصميمها الابتكارات الحضرية الأكثر جرأة وطموحها للخروج من جائحة COVID-19 العالمية.تتناول الأفكار الفائزة واحدا أو أكثر من مجالات القضايا الأربعة الحالية في المدن بما في ذلك الانتعاش الاقتصادي والنمو الشامل؛ الصحة والرفاهية، المناخ والبيئة؛ والمساواة بين الجنسين.وستُمنح كل مدينة مليون دولار بالإضافة إلى الدعم الفني والتدريب على مدى ثلاث سنوات لإحياء أفكارها.قال مايكل بلومبرغ، مؤسس بلومبيرغ فيلانثروبيس (مؤسسة خيرية وهي التي أطلقت المسابقة وتمنح الجوائز): "بينما يعمل العالم على معالجة الآثار العميقة للصحة العامة والاقتصاد الناجمة عن الوباء المستمر، يمكن للمدن تنفيذ أفكار مبتكرة بوتيرة لا تستطيع الحكومات الوطنية مواكبتها".وأضاف: "تقدم المدن الخمس عشرة الفائزة لدينا خططا جريئة وقابلة للتحقيق لتحسين الصحة وتقليل البطالة وتمكين المرأة والمزيد. بشكل جماعي، لديها القدرة على تحسين حياة الملايين من سكانها - وستلهم الحلول الأكثر نجاحا المدن حول العالم لاحتضانها ".والمدن الـ 15 الفائزة والتي ستحصل على مليون دولار ودعم فني متعدد السنوات هي عمان في الأردن، وبوغوتا في كولومبيا؛ وبوتوان في الفلبين؛و فريتاون في سيراليون؛ وهيرموسيلو في المكسيك؛ واسطنبول في تركيا؛ وكيغالي في رواندا؛ وكوماسي في غانا؛ وباترسون في نيو جيرسي الأمريكية؛ وفينيكس في أريزونا الأمريكية؛ وروتشستر في مينيسوتا الأمريكية؛ وروتردام في هولندا؛ وروركيلا في الهند؛ وفيلنيوس في ليتوانيا؛ وويلينجتون في نيوزيلندا.وفازت عمان من خلال مشروع رسم خريطة للأصول العامة المتاحة والبنية التحتية الخدمية لتحسين استجابة المدينة للطوارئ والاستثمارات في البنية التحتية.
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أخبار الأردن

مليون دولار... عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعمداء المدن

08:31 GMT 18.01.2022
© REUTERS / STRINGERمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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فازت مدينة عمان بجائزة التحدي العالمي لعمداء المدن، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء رئيس لجنة أمانة العاصمة الأردنية يوسف الشواربة.
وقال الشواربة بحسب وكالة "عمون" على حسابه بموقع تويتر: "بعد عام من التفاني والعمل الجاد، يسعدني الإعلان عن فوز مدينة عمّان في جائزة التحدي العالمي لعمداء المدن Global #MayorsChallenge من Bloomberg Philanthropies".
وتابع أن هذا الفوز "يُبرز تقدير جهود مدينتنا المستمرة في التفكير بشكل أشمل وأكثر جرأة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن فوز 15 مدينة في مسابقة Global Mayors Challenge 2021-2022 وهي النسخة الخامسة من مسابقة الابتكار العالمية التي تدعم وتنشر الأفكار الواعدة للمدن.
ويتم تكريم المدن الـ 15 الفائزة لتصميمها الابتكارات الحضرية الأكثر جرأة وطموحها للخروج من جائحة COVID-19 العالمية.
تتناول الأفكار الفائزة واحدا أو أكثر من مجالات القضايا الأربعة الحالية في المدن بما في ذلك الانتعاش الاقتصادي والنمو الشامل؛ الصحة والرفاهية، المناخ والبيئة؛ والمساواة بين الجنسين.
وستُمنح كل مدينة مليون دولار بالإضافة إلى الدعم الفني والتدريب على مدى ثلاث سنوات لإحياء أفكارها.
قال مايكل بلومبرغ، مؤسس بلومبيرغ فيلانثروبيس (مؤسسة خيرية وهي التي أطلقت المسابقة وتمنح الجوائز): "بينما يعمل العالم على معالجة الآثار العميقة للصحة العامة والاقتصاد الناجمة عن الوباء المستمر، يمكن للمدن تنفيذ أفكار مبتكرة بوتيرة لا تستطيع الحكومات الوطنية مواكبتها".
وأضاف: "تقدم المدن الخمس عشرة الفائزة لدينا خططا جريئة وقابلة للتحقيق لتحسين الصحة وتقليل البطالة وتمكين المرأة والمزيد. بشكل جماعي، لديها القدرة على تحسين حياة الملايين من سكانها - وستلهم الحلول الأكثر نجاحا المدن حول العالم لاحتضانها ".
والمدن الـ 15 الفائزة والتي ستحصل على مليون دولار ودعم فني متعدد السنوات هي عمان في الأردن، وبوغوتا في كولومبيا؛ وبوتوان في الفلبين؛و فريتاون في سيراليون؛ وهيرموسيلو في المكسيك؛ واسطنبول في تركيا؛ وكيغالي في رواندا؛ وكوماسي في غانا؛ وباترسون في نيو جيرسي الأمريكية؛ وفينيكس في أريزونا الأمريكية؛ وروتشستر في مينيسوتا الأمريكية؛ وروتردام في هولندا؛ وروركيلا في الهند؛ وفيلنيوس في ليتوانيا؛ وويلينجتون في نيوزيلندا.
وفازت عمان من خلال مشروع رسم خريطة للأصول العامة المتاحة والبنية التحتية الخدمية لتحسين استجابة المدينة للطوارئ والاستثمارات في البنية التحتية.
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