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https://arabic.sputniknews.com/20220118/نواب-يطلبون-بالتصويت-على-حجب-الثقة-عن-وزير-الدفاع-الكويتي-بعد-استجوابه-في-البرلمان-1056492458.html
نواب يطالبون بالتصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع الكويتي بعد استجوابه في البرلمان
نواب يطالبون بالتصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع الكويتي بعد استجوابه في البرلمان
تقدم 10 نواب بطلب للتصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بعد استجوابه من النائب حمدان العازمي اليوم الثلاثاء. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T14:22+0000
2022-01-18T14:54+0000
العالم العربي
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وقال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، إن التصويت سيتم في جلسة الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني الجاري، طبقا لحساب مجلس الأمة على تويتر.ودار الاستجواب حول عدة اتهامات أهمها "إقحام" المرأة في السلك العسكري ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان "والتفريط" في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها الوزير.ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، حيث لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان.ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
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نواب يطالبون بالتصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع الكويتي بعد استجوابه في البرلمان

14:22 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 14:54 GMT 18.01.2022)
© REUTERS / KUWAIT NEWS AGENCYالشيخ نواف الأحمد في مجلس الأمة الكويتي، الكويت 30 سبتمبر 2020
الشيخ نواف الأحمد في مجلس الأمة الكويتي، الكويت 30 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / KUWAIT NEWS AGENCY
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تقدم 10 نواب بطلب للتصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بعد استجوابه من النائب حمدان العازمي اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، إن التصويت سيتم في جلسة الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني الجاري، طبقا لحساب مجلس الأمة على تويتر.
ودار الاستجواب حول عدة اتهامات أهمها "إقحام" المرأة في السلك العسكري ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان "والتفريط" في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها الوزير.
ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، حيث لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
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