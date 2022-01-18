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واشنطن تفرض عقوبات على 3 أفراد وكيان واحد مرتبطين بـ "حزب الله" اللبناني
واشنطن تفرض عقوبات على 3 أفراد وكيان واحد مرتبطين بـ "حزب الله" اللبناني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 3 أفراد وشركة تابعة لهم بسبب ارتباطهم بـ"حزب الله" اللبناني، الذي تصنفه واشنطن "إرهابيا". 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T16:48+0000
2022-01-18T16:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله
لبنان
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وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها فرضت عقوبات على ثلاثة ممولين لحزب الله.وأضاف أنه "تم فرض العقوبات على الأشخاص الثلاثة وشركتهم في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من أزمة غير مسبوقة، ويمنع فيه حزب الله، بوصفه جزءًا من الحكومة اللبنانية، الإصلاحات الاقتصادية".وأشار البيان إلى أنه "بهذا الإجراء، تعطل الخزانة عمل رجال الأعمال الذين يجمعون أموالا مغسولة لصالح أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار، بينما يواجه الشعب اللبناني أزمات اقتصادية وإنسانية تزداد سوءا".ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية قاسية، فاقم من حدتها تعثر، لمدة طويلة، تشكيل حكومة جديدة في البلاد.ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, لبنان

واشنطن تفرض عقوبات على 3 أفراد وكيان واحد مرتبطين بـ "حزب الله" اللبناني

16:48 GMT 18.01.2022
© REUTERS / Ali Hashishoلافتة للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Ali Hashisho
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 3 أفراد وشركة تابعة لهم بسبب ارتباطهم بـ"حزب الله" اللبناني، الذي تصنفه واشنطن "إرهابيا".
وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها فرضت عقوبات على ثلاثة ممولين لحزب الله.
وأوضح البيان أن الممولين هم عادل دياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامه، بالإضافة إلى شركة سياحة تابعة لهم تحمل اسم "دار السلام" وتتخذ من لبنان مقراً لها.
وأضاف أنه "تم فرض العقوبات على الأشخاص الثلاثة وشركتهم في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من أزمة غير مسبوقة، ويمنع فيه حزب الله، بوصفه جزءًا من الحكومة اللبنانية، الإصلاحات الاقتصادية".
وأشار البيان إلى أنه "بهذا الإجراء، تعطل الخزانة عمل رجال الأعمال الذين يجمعون أموالا مغسولة لصالح أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار، بينما يواجه الشعب اللبناني أزمات اقتصادية وإنسانية تزداد سوءا".
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ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.
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