واشنطن تفرض عقوبات على 3 أفراد وكيان واحد مرتبطين بـ "حزب الله" اللبناني

وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها فرضت عقوبات على ثلاثة ممولين لحزب الله.وأضاف أنه "تم فرض العقوبات على الأشخاص الثلاثة وشركتهم في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من أزمة غير مسبوقة، ويمنع فيه حزب الله، بوصفه جزءًا من الحكومة اللبنانية، الإصلاحات الاقتصادية".وأشار البيان إلى أنه "بهذا الإجراء، تعطل الخزانة عمل رجال الأعمال الذين يجمعون أموالا مغسولة لصالح أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار، بينما يواجه الشعب اللبناني أزمات اقتصادية وإنسانية تزداد سوءا".ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية قاسية، فاقم من حدتها تعثر، لمدة طويلة، تشكيل حكومة جديدة في البلاد.ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.
ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية قاسية، فاقم من حدتها تعثر، لمدة طويلة، تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.