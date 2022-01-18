تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/وزيرة-خارجية-ألمانيا-تتحدث-عن-عواقب-وخيمة-إذا-تم-استخدام-الطاقة-كسلاح-في-موضوع-أوكرانيا-1056494532.html
وزيرة خارجية ألمانيا تتحدث عن "عواقب وخيمة" إذا تم استخدام الطاقة كسلاح في موضوع أوكرانيا
وزيرة خارجية ألمانيا تتحدث عن "عواقب وخيمة" إذا تم استخدام الطاقة كسلاح في موضوع أوكرانيا
حذرت وزيرة الخارجية الالمانية، أنالينا بربوك، من استخدام الطاقة كسلاح في موضوع أوكرانيا، متحدثة عن "عواقب وخيمة" حال استخدامها. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T14:49+0000
2022-01-18T14:52+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056494964_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_07a9c30bd87c43c0f1a13790582f5a26.jpg
وحسب "رويترز" قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، "إذا تم استخدام الطاقة كسلاح فسيكون لذلك عواقب على خط الأنابيب"، في إشارة إلى خط أنابيب "نورد ستريم 2".تصريحات بربوك جاءت اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في موسكو، عقب لقائها نظيرها الروسي سيرغي لافروف.وقالت بربوك: "ألمانيا مستعدة لدعم القيم الأساسية في الصراع مع روسيا بشأن أوكرانيا، حتى لو كان ذلك يعني دفع ثمن اقتصادي باهظ".ويتزايد الضغط على الحكومة الألمانية للتهديد بوقف خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي يهدف إلى جلب المزيد من الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية، إذا "غزت" القوات الروسية أوكرانيا.ويبرر معارضو المشروع - بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة - بأنه سيجعل أوروبا تعتمد بشكل كبير على روسيا.كانت وزيرة الخارجية الألمانية قد سافرت إلى موسكو بعد زيارة كييف، أمس الاثنين، عقب انتهاء محادثات بين روسيا ودول غربية بشأن نشر الكرملين لعشرات الآلاف من القوات على طول الحدود الأوكرانية دون إحراز أي تقدم الأسبوع الماضي.ونفت روسيا أي خطط لمهاجمة أوكرانيا، لكن بربوك قالت إنه من الصعب عدم تقييم التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية على أنها "تهديد".وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن ألمانيا منفتحة على العقوبات ضد روسيا، لكن خط أنابيب الغاز، الذي تم بناؤه بالفعل ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد للتشغيل، هو مشروع تجاري خاص لا ينبغي تمييزه.وعقد المؤتمر الصحفي في نفس الوقت الذي قالت فيه وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيتوجه إلى كييف وبرلين هذا الأسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/بلينكن-على-ألمانيا-وقف-خط-أنابيب-التيار-الشمالي-2-إذا-غزت-روسيا-أوكرانيا-1054985716.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056494964_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_120ab0b2e7c2ba1eca6d8cf7339b3825.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

وزيرة خارجية ألمانيا تتحدث عن "عواقب وخيمة" إذا تم استخدام الطاقة كسلاح في موضوع أوكرانيا

14:49 GMT 18.01.2022 (تم التحديث: 14:52 GMT 18.01.2022)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حذرت وزيرة الخارجية الالمانية، أنالينا بربوك، من استخدام الطاقة كسلاح في موضوع أوكرانيا، متحدثة عن "عواقب وخيمة" حال استخدامها.
وحسب "رويترز" قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، "إذا تم استخدام الطاقة كسلاح فسيكون لذلك عواقب على خط الأنابيب"، في إشارة إلى خط أنابيب "نورد ستريم 2".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
بلينكن: على ألمانيا وقف خط أنابيب "التيار الشمالي 2" إذا غزت روسيا أوكرانيا
5 يناير, 19:42 GMT
تصريحات بربوك جاءت اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في موسكو، عقب لقائها نظيرها الروسي سيرغي لافروف.
وقالت بربوك: "ألمانيا مستعدة لدعم القيم الأساسية في الصراع مع روسيا بشأن أوكرانيا، حتى لو كان ذلك يعني دفع ثمن اقتصادي باهظ".
ويتزايد الضغط على الحكومة الألمانية للتهديد بوقف خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي يهدف إلى جلب المزيد من الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية، إذا "غزت" القوات الروسية أوكرانيا.
ويبرر معارضو المشروع - بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة - بأنه سيجعل أوروبا تعتمد بشكل كبير على روسيا.
كانت وزيرة الخارجية الألمانية قد سافرت إلى موسكو بعد زيارة كييف، أمس الاثنين، عقب انتهاء محادثات بين روسيا ودول غربية بشأن نشر الكرملين لعشرات الآلاف من القوات على طول الحدود الأوكرانية دون إحراز أي تقدم الأسبوع الماضي.
ونفت روسيا أي خطط لمهاجمة أوكرانيا، لكن بربوك قالت إنه من الصعب عدم تقييم التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية على أنها "تهديد".
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن ألمانيا منفتحة على العقوبات ضد روسيا، لكن خط أنابيب الغاز، الذي تم بناؤه بالفعل ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد للتشغيل، هو مشروع تجاري خاص لا ينبغي تمييزه.
وعقد المؤتمر الصحفي في نفس الوقت الذي قالت فيه وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيتوجه إلى كييف وبرلين هذا الأسبوع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:59 GMTالبلدان الفقيرة تواجه خطرا مع ارتفاع مدفوعات الديون... ودولة عربية بين المهددين
14:58 GMTالروس يبدؤون بشراء العقارات في تركيا بقوة
14:53 GMTهل يتكرر سيناريو أفغانستان في أوكرانيا بعد زيارة مدير وكالة المخابرات الأمريكية إلى كييف
14:49 GMTوزيرة خارجية ألمانيا تتحدث عن "عواقب وخيمة" إذا تم استخدام الطاقة كسلاح في موضوع أوكرانيا
14:49 GMTالسيسي يوجه الحكومة برفع الحد الأدني للأجور
14:47 GMTميقاتي يعلن موعد انعقاد أول جلسة للحكومة اللبنانية بعد تعطل نحو 3 أشهر
14:39 GMTالقرم تعتزم تدشين رحلات جوية مع سوريا
14:37 GMTجونسون ينفي الكذب على البرلمان بشأن حفل أقيم أثناء الإغلاق ويتجاهل أسئلة عن الاستقالة
14:27 GMTخبير يبين 6 أسباب لـ"تقدم روسيا على الغرب" على عدّة أصعدة
14:26 GMTمفاعل الضبعة .. خطوة مصر الكبرى نحو نادي الطاقة النووية
14:24 GMTالخارجية الأمريكية: بلينكن يزور كييف غدا لإعادة التأكيد على التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا
14:22 GMTنواب يطالبون بالتصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع الكويتي بعد استجوابه في البرلمان
14:22 GMTأردوغان: الأسد "ما كان ليقف ويصمد" بدون الدعم الروسي
14:18 GMT"الدوما": صواريخ "تسيركون" ستحل محل أي قواعد في الخارج لروسيا
14:12 GMTمصادر لـ"سبوتينك": إصابة عمر البشير ومسؤولين آخرين بفيروس كورونا داخل سجن كوبر
14:04 GMTمستشار المرشد الإيراني: لم يمنحنا الغرب واحدا من الألف مما حصلنا عليه من روسيا
13:57 GMTأديل تتقاضى نصف مليون دولار عن حفل واحد في لاس فيغاس
13:53 GMTأبو ظبي في دائرة الاستهداف من جديد.. فهل تغيرت قواعد الاشتباك في الحرب اليمنية؟
13:51 GMTخبير: المرحلة الحالية في ليبيا لا تحتمل تشكيل حكومة بديلة لحكومة الوحدة
13:50 GMTبعد الهجوم الذي طال الإمارات… هل تعود العلاقات بين الرياض وطهران إلى نقطة الصفر؟