وزيرة خارجية ألمانيا تتحدث عن "عواقب وخيمة" إذا تم استخدام الطاقة كسلاح في موضوع أوكرانيا

وحسب "رويترز" قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، "إذا تم استخدام الطاقة كسلاح فسيكون لذلك عواقب على خط الأنابيب"، في إشارة إلى خط أنابيب "نورد ستريم 2".تصريحات بربوك جاءت اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في موسكو، عقب لقائها نظيرها الروسي سيرغي لافروف.وقالت بربوك: "ألمانيا مستعدة لدعم القيم الأساسية في الصراع مع روسيا بشأن أوكرانيا، حتى لو كان ذلك يعني دفع ثمن اقتصادي باهظ".ويتزايد الضغط على الحكومة الألمانية للتهديد بوقف خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي يهدف إلى جلب المزيد من الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية، إذا "غزت" القوات الروسية أوكرانيا.ويبرر معارضو المشروع - بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة - بأنه سيجعل أوروبا تعتمد بشكل كبير على روسيا.كانت وزيرة الخارجية الألمانية قد سافرت إلى موسكو بعد زيارة كييف، أمس الاثنين، عقب انتهاء محادثات بين روسيا ودول غربية بشأن نشر الكرملين لعشرات الآلاف من القوات على طول الحدود الأوكرانية دون إحراز أي تقدم الأسبوع الماضي.ونفت روسيا أي خطط لمهاجمة أوكرانيا، لكن بربوك قالت إنه من الصعب عدم تقييم التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية على أنها "تهديد".وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن ألمانيا منفتحة على العقوبات ضد روسيا، لكن خط أنابيب الغاز، الذي تم بناؤه بالفعل ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد للتشغيل، هو مشروع تجاري خاص لا ينبغي تمييزه.وعقد المؤتمر الصحفي في نفس الوقت الذي قالت فيه وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيتوجه إلى كييف وبرلين هذا الأسبوع.
تصريحات بربوك جاءت اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في موسكو، عقب لقائها نظيرها الروسي سيرغي لافروف.
وقالت بربوك: "ألمانيا مستعدة لدعم القيم الأساسية في الصراع مع روسيا بشأن أوكرانيا، حتى لو كان ذلك يعني دفع ثمن اقتصادي باهظ".
ويتزايد الضغط على الحكومة الألمانية للتهديد بوقف خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي يهدف إلى جلب المزيد من الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية، إذا "غزت" القوات الروسية أوكرانيا.
ويبرر معارضو المشروع - بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة - بأنه سيجعل أوروبا تعتمد بشكل كبير على روسيا.
كانت وزيرة الخارجية الألمانية قد سافرت إلى موسكو بعد زيارة كييف، أمس الاثنين، عقب انتهاء محادثات بين روسيا ودول غربية بشأن نشر الكرملين لعشرات الآلاف من القوات على طول الحدود الأوكرانية دون إحراز أي تقدم الأسبوع الماضي.
ونفت روسيا أي خطط لمهاجمة أوكرانيا، لكن بربوك قالت إنه من الصعب عدم تقييم التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية على أنها "تهديد".
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن ألمانيا منفتحة على العقوبات ضد روسيا، لكن خط أنابيب الغاز، الذي تم بناؤه بالفعل ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد للتشغيل، هو مشروع تجاري خاص لا ينبغي تمييزه.
وعقد المؤتمر الصحفي في نفس الوقت الذي قالت فيه وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيتوجه إلى كييف وبرلين هذا الأسبوع.