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https://arabic.sputniknews.com/20220118/وزير-الخارجية-الألماني-الألمان-ممتنون-إلى-الأبد-لروسيا-للمصالحة-بعد-الحرب-1056485186.html
وزير الخارجية الألماني: الألمان ممتنون إلى الأبد لروسيا للمصالحة بعد الحرب
وزير الخارجية الألماني: الألمان ممتنون إلى الأبد لروسيا للمصالحة بعد الحرب
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، خلال زيارة إلى موسكو، أن الألمان ممتنون إلى الأبد لروسيا للمصالحة بعد الحرب. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T12:46+0000
2022-01-18T12:46+0000
2022-01-18T12:46+0000
أخبار روسيا
أخبار ألمانيا
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ووضعت الوزيرة إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في موسكو خلال زيارتها الرسمية لروسيا.وخلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، شددت بربوك على أن الألمان ممتنون إلى الأبد لروسيا للمصالحة بعد الحرب. و في وقت سابق ، قال لافروف إن موسكو ترغب في حالة من العلاقات البناءة أكثر بين روسيا وألمانيا. وأكد أن بلاده تعتزم تجاوز المشاكل المتراكمة في الحوار مع برلين
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+74956456601
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا, أخبار ألمانيا
وزير الخارجية الألماني: الألمان ممتنون إلى الأبد لروسيا للمصالحة بعد الحرب
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، خلال زيارة إلى موسكو، أن الألمان ممتنون إلى الأبد لروسيا للمصالحة بعد الحرب.
ووضعت الوزيرة إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في موسكو خلال زيارتها الرسمية لروسيا.
وخلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، شددت بربوك على أن الألمان ممتنون إلى الأبد لروسيا للمصالحة بعد الحرب.
وأضافت قائلة: "إن الألم التاريخي بين بلدينا هو تحدٍ للسياسيين اليوم وللأجيال القادمة. ومن أجل المصالحة بعد أهوال الديكتاتورية النازية، نحن ممتنون إلى الأبد لشعب روسيا ".
و في وقت سابق ، قال لافروف إن موسكو ترغب في حالة من العلاقات البناءة أكثر بين روسيا وألمانيا. وأكد أن بلاده
تعتزم تجاوز المشاكل
المتراكمة في الحوار مع برلين