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وزير الخارجية اليمني: استهداف مطار أبو ظبي تصعيد خطير يزعزع الأمن الإقليمي
وزير الخارجية اليمني: استهداف مطار أبو ظبي تصعيد خطير يزعزع الأمن الإقليمي
وصف وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، هجمات جماعة "أنصار الله" على الإمارات، بالتصعيد الخطير المزعزع للأمن الإقليمي خدمةً لإيران. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T13:47+0000
2022-01-18T13:47+0000
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القاهرة– سبوتنيك. وقال ابن مبارك، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "استهداف ميلشيا الحوثي لمطار أبو ظبي يوم أمس وللمملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة يعد تصعيدا خطيرا يهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي خدمة للأجندات الإيرانية".ودعا وزير خارجية اليمن، إلى "إدانة هذه الأعمال الإرهابية واتخاذ موقف دولي ضد هذه السلوكيات"، على حد تعبيره.من جهته، أكد المبعوث الأممي "مواصلة جهوده الدبلوماسية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن".ومساء أمس أعلن الناطق العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، أنه تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات، مشيرا إلى أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في منطقة المصفح، بجانب مواقع أخرى.وتابع "تمت العملية الموفقة بخمسة صواريخ بالستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، لن نتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة".جاء البيان عقب ساعات من إعلان شرطة أبو ظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مقتل 3 أشخاص من المقيمين "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين بحادث انفجار وقع في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وهجمات الجماعة على الإمارات، جاءت بعد توغل ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة المدعومة من الإمارات، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرق العاصمة اليمنية، بعد إعلانها السيطرة الكاملة على محافظة شبوة المجاورة لها جنوب شرقي اليمن، بتأمين مديريات عسيلان وبيحان وعَين شمال وغرب شبوة.
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اليمن, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وزير الخارجية اليمني: استهداف مطار أبو ظبي تصعيد خطير يزعزع الأمن الإقليمي

13:47 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSمطار أبو ظبي
مطار أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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وصف وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، هجمات جماعة "أنصار الله" على الإمارات، بالتصعيد الخطير المزعزع للأمن الإقليمي خدمةً لإيران.
القاهرة– سبوتنيك. وقال ابن مبارك، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "استهداف ميلشيا الحوثي لمطار أبو ظبي يوم أمس وللمملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة يعد تصعيدا خطيرا يهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي خدمة للأجندات الإيرانية".
ودعا وزير خارجية اليمن، إلى "إدانة هذه الأعمال الإرهابية واتخاذ موقف دولي ضد هذه السلوكيات"، على حد تعبيره.
من جهته، أكد المبعوث الأممي "مواصلة جهوده الدبلوماسية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن".
وقال إن "الحل السياسي القائم على الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة هو الطريق لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يتطلع له كل اليمنيين".
ومساء أمس أعلن الناطق العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، أنه تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات، مشيرا إلى أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في منطقة المصفح، بجانب مواقع أخرى.
وتابع "تمت العملية الموفقة بخمسة صواريخ بالستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، لن نتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة".
جاء البيان عقب ساعات من إعلان شرطة أبو ظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مقتل 3 أشخاص من المقيمين "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين بحادث انفجار وقع في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وهجمات الجماعة على الإمارات، جاءت بعد توغل ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة المدعومة من الإمارات، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرق العاصمة اليمنية، بعد إعلانها السيطرة الكاملة على محافظة شبوة المجاورة لها جنوب شرقي اليمن، بتأمين مديريات عسيلان وبيحان وعَين شمال وغرب شبوة.
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