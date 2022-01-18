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https://arabic.sputniknews.com/20220118/وكالة-تنشر-صور-أقمار-صناعية-تظهر-آثار-هجوم-دام-بموقع-نفطي-في-أبو-ظبي-1056472935.html
وكالة تنشر صور أقمار صناعية تظهر آثار هجوم دام بموقع نفطي في أبو ظبي
وكالة تنشر صور أقمار صناعية تظهر آثار هجوم دام بموقع نفطي في أبو ظبي
كشفت صور أقمار صناعية، آثار هجوم دام على منشأة نفطية في مدينة أبو ظبي، بعد يوم من إعلان جماعة أنصار الله في اليمن مسؤوليتهم عنه. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T08:56+0000
2022-01-18T08:56+0000
أنصار الله
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ونشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، صور أقمار صناعية قالت إنها "تظهر آثار هجوم دام على منشأة نفطية في أبوظبي"، مشيرة إلى أن الصور التي التقطتها شركة بلانيت لابز "تظهر الدخان يتصاعد فوق مستودع وقود لشركة بترول أبوظبي الوطنية بأبو ظبي أمس الاثنين.وأضافت أن "صورة أخرى أظهرت علامات الاحتراق والمواد الرغوية البيضاء المستخدمة لإخماد الحريق بموقع المستودع"، مشيرة إلى أن شركة "أدنوك" لم ترد على الفور على أسئلتها عن وضع الموقع وتقديرات الأضرار الناجمة عن الهجوم.يأتي ذلك بعد هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
https://arabic.sputniknews.com/20220118/رغد-صدام-حسين-هجوم-أبو-ظبي-جريمة-نفذته-أدوات-لدولة-إقليمية-معروفة-بحقدها-على-العرب-1056459979.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وكالة تنشر صور أقمار صناعية تظهر آثار هجوم دام بموقع نفطي في أبو ظبي

08:56 GMT 18.01.2022
© AFP 2021 / Giuseppe Cacaceمقاتلة "جنرال ديناميكس إف -16 فايتنج فالكون" متعددة المهام، خلال معرض "دبي للطيران 2021" في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021.
مقاتلة جنرال ديناميكس إف -16 فايتنج فالكون متعددة المهام، خلال معرض دبي للطيران 2021 في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
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كشفت صور أقمار صناعية، آثار هجوم دام على منشأة نفطية في مدينة أبو ظبي، بعد يوم من إعلان جماعة أنصار الله في اليمن مسؤوليتهم عنه.
ونشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، صور أقمار صناعية قالت إنها "تظهر آثار هجوم دام على منشأة نفطية في أبوظبي"، مشيرة إلى أن الصور التي التقطتها شركة بلانيت لابز "تظهر الدخان يتصاعد فوق مستودع وقود لشركة بترول أبوظبي الوطنية بأبو ظبي أمس الاثنين.
وأضافت أن "صورة أخرى أظهرت علامات الاحتراق والمواد الرغوية البيضاء المستخدمة لإخماد الحريق بموقع المستودع"، مشيرة إلى أن شركة "أدنوك" لم ترد على الفور على أسئلتها عن وضع الموقع وتقديرات الأضرار الناجمة عن الهجوم.
يأتي ذلك بعد هجوم مفاجئ تعرضت له أراضي الإمارات أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
وأكد أن أنصار الله، "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".
.رغد صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
رغد صدام حسين: هجوم أبو ظبي جريمة نفذتها أدوات لدولة إقليمية معروفة بحقدها على العرب
07:06 GMT
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.
دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".
وأكد البيان، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
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