سي إن إن: رئيس وكالة المخابرات المركزية يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي

وتنفي روسيا المخططات العدوانية المنسوبة إليها في الغرب تجاه أوكرانيا، لكنها تصف إمكانية انضمامها إلى الناتو بتجاوز "الخطوط الحمراء" وتطالب الولايات المتحدة وحلفاءها بعدم حدوث ذلك.وقال إن موضوع المناقشة كان "تقييم المخاطر التي تواجهها أوكرانيا". وأضاف المصدر: "خلال الزيارة، أتيحت له أيضا فرصة لمناقشة الوضع الحالي مع الرئيس زيلينسكي والجهود المبذولة لتهدئة التوترات".
زار مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز كييف الأسبوع الماضي، حيث ناقش مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزملاء من وكالات المخابرات المحلية التوترات الإقليمية والجهود المبذولة لنزع فتيلها، وفقًا لتقارير CNN.
وتنفي روسيا المخططات العدوانية المنسوبة إليها في الغرب تجاه أوكرانيا، لكنها تصف إمكانية انضمامها إلى الناتو بتجاوز "الخطوط الحمراء" وتطالب الولايات المتحدة وحلفاءها بعدم حدوث ذلك.
وقالت ناتاشا برتراند، الصحفية في شبكة سي إن إن، على تويتر، نقلا عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه: "قام المدير بيرنز بزيارة مقررة سلفًا إلى كييف يوم الأربعاء الماضي، حيث أجرى مشاورات مع زملائه في المخابرات وسط مخاوف من غزو روسي آخر لأوكرانيا".
وقال إن موضوع المناقشة كان "تقييم المخاطر التي تواجهها أوكرانيا". وأضاف المصدر: "خلال الزيارة، أتيحت له أيضا فرصة لمناقشة الوضع الحالي مع الرئيس زيلينسكي والجهود المبذولة لتهدئة التوترات".