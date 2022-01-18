تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220118/-سي-إن-إن-رئيس-وكالة-المخابرات-المركزية-يزور-أوكرانيا-ويلتقي-مع-زيلينسكي-1056459888.html
سي إن إن: رئيس وكالة المخابرات المركزية يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي
سي إن إن: رئيس وكالة المخابرات المركزية يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي
زار مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز كييف الأسبوع الماضي، حيث ناقش مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزملاء من وكالات المخابرات المحلية... 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T06:58+0000
2022-01-18T06:58+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104462/91/1044629102_0:158:2771:1717_1920x0_80_0_0_060ce664ba06f67c3d849319ab2cc5e9.jpg
وتنفي روسيا المخططات العدوانية المنسوبة إليها في الغرب تجاه أوكرانيا، لكنها تصف إمكانية انضمامها إلى الناتو بتجاوز "الخطوط الحمراء" وتطالب الولايات المتحدة وحلفاءها بعدم حدوث ذلك.وقال إن موضوع المناقشة كان "تقييم المخاطر التي تواجهها أوكرانيا". وأضاف المصدر: "خلال الزيارة، أتيحت له أيضا فرصة لمناقشة الوضع الحالي مع الرئيس زيلينسكي والجهود المبذولة لتهدئة التوترات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104462/91/1044629102_136:0:2635:1874_1920x0_80_0_0_596b4e506123a1cdfd792d74c52f2f68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

سي إن إن: رئيس وكالة المخابرات المركزية يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي

06:58 GMT 18.01.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
تابعنا عبر
زار مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز كييف الأسبوع الماضي، حيث ناقش مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزملاء من وكالات المخابرات المحلية التوترات الإقليمية والجهود المبذولة لنزع فتيلها، وفقًا لتقارير CNN.
وتنفي روسيا المخططات العدوانية المنسوبة إليها في الغرب تجاه أوكرانيا، لكنها تصف إمكانية انضمامها إلى الناتو بتجاوز "الخطوط الحمراء" وتطالب الولايات المتحدة وحلفاءها بعدم حدوث ذلك.

وقالت ناتاشا برتراند، الصحفية في شبكة سي إن إن، على تويتر، نقلا عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه: "قام المدير بيرنز بزيارة مقررة سلفًا إلى كييف يوم الأربعاء الماضي، حيث أجرى مشاورات مع زملائه في المخابرات وسط مخاوف من غزو روسي آخر لأوكرانيا".

وقال إن موضوع المناقشة كان "تقييم المخاطر التي تواجهها أوكرانيا". وأضاف المصدر: "خلال الزيارة، أتيحت له أيضا فرصة لمناقشة الوضع الحالي مع الرئيس زيلينسكي والجهود المبذولة لتهدئة التوترات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:06 GMTرغد صدام حسين: هجوم أبو ظبي جريمة نفذتها أدوات لدولة إقليمية معروفة بحقدها على العرب
06:58 GMT سي إن إن: رئيس وكالة المخابرات المركزية يزور أوكرانيا ويلتقي زيلينسكي
06:56 GMTإسرائيل تجري "تجربة ناجحة" على صاروخ "آرو 3"
06:54 GMTالكويت... أمين عام البرلمان يتعرض للإغماء والغانم يرفع الجلسة
06:54 GMT"بمعدل 15 ألف دولار في الثانية".. الجائحة ترأف بالأغنياء وتقهر الفقراء
06:45 GMTالحرس الثوري يكشف كيف أنقذت أمريكا صدام حسين إبان الحرب العراقية الإيرانية
06:27 GMTالسعودية تتوعد أنصار الله بـ"الرد بكل حزم وقوة على الأعمال الإرهابية الجبانة"
06:24 GMTالأردن يدين إخلاء إسرائيل منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح
06:06 GMTالقرم تعرض موانئها للتبادل التجاري مع سوريا
05:47 GMT مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة عند الإصابة بنزلة برد
05:33 GMT"رضا الأم"... لاعب يحتفل بتسجيله هدفا على طريقته الخاصة... فيديو
05:09 GMTمجلة: الصين تواصل بناء أقوى مدمرات في العالم
04:41 GMTخبير تغذية يحدد شرطا لشرب الماء صباحا على معدة فارغة
04:40 GMTطبيب روسي يتحدث عن طريقة رئيسية للحماية من مرض السكري
04:31 GMTاعتقال أكثر من 2.7 ألف شخص في مدينة ألما آتا الكازاخستانية
03:55 GMTالنفط يصعد لقمة أكثر من 7 سنوات بفعل التوتر في الشرق الأوسط
03:03 GMTأستراليا تسجل عدد وفيات غير مسبوق مع زيادة أوميكرون نقل المصابين للمستشفيات
02:26 GMTدراسة إسرائيلية: الجرعة الرابعة من فايزر وموديرنا أقل فعالية ضد أوميكرون
01:35 GMTالتحالف العربي: بدء تنفيذ ضربات جوية متفرقة على أهداف للحوثيين في صنعاء
00:58 GMTتسونامي تونغا يقتل امرأة بريطانية حاولت إنقاذ كلابها