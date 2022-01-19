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أصوات برلمانية ألمانية تنادي بتسليح أوكرانيا رغم موقف المستشار والخارجية
أصوات برلمانية ألمانية تنادي بتسليح أوكرانيا رغم موقف المستشار والخارجية
صرحت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، أنه من "المناسب النظر في مسألة إمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية". 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T10:49+0000
2022-01-19T10:49+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وقالت زيمرمان لموقع "تي أونلاين" اليوم الأربعاء: "اتفقنا في ائتلافنا على عدم توريد أسلحة إلى المناطق المتضررة من الأزمة، وبالنظر إلى الوضع الحالي والتأثير على قارتنا، يجب أن نعيد النظر في هذا في هذه الحالة".وأضافت زيمرمان، إن "توريد الأسلحة الدفاعية يمكن أن يكون وسيلة لدعم أوكرانيا، ولكن في الوضع الحالي يجب إقرار ذلك".وأضافت أن "إمكانية إمداد أوكرانيا بالأسلحة تجري مناقشتها علنًا في ألمانيا".وقال عضو مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية، فلاديسلاف بيرديتشيفسكي،: "ألمانيا ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ قرار بشأن إمداد كييف بالسفن وأنظمة الدفاع الجوي، لأنها تتفهم النتيجة المؤسفة المحتملة لكييف، التي ستؤدي إلى تدفق كبير للاجئين من البلاد إلى ألمانيا".وقال السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، إن "كييف تريد من ألمانيا نقل السفن الحربية وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة، ولا تزال قضية إمدادات الأسلحة على جدول الأعمال في العلاقات مع ألمانيا".وفي وقت سابق، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز ووزيرة الخارجية أنالينا بوربوك مجددًا عدم قبول توريد الأسلحة لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-لا-يستبعد-استعداد-كييف-لعملية-عسكرية-جديدة-ضد-دونباس-1054479895.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

أصوات برلمانية ألمانية تنادي بتسليح أوكرانيا رغم موقف المستشار والخارجية

10:49 GMT 19.01.2022
© REUTERS / MICHELE TANTUSSIميركل متحدثة في البوندستاغ
ميركل متحدثة في البوندستاغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / MICHELE TANTUSSI
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صرحت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، أنه من "المناسب النظر في مسألة إمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية".
وقالت زيمرمان لموقع "تي أونلاين" اليوم الأربعاء: "اتفقنا في ائتلافنا على عدم توريد أسلحة إلى المناطق المتضررة من الأزمة، وبالنظر إلى الوضع الحالي والتأثير على قارتنا، يجب أن نعيد النظر في هذا في هذه الحالة".
وأضافت زيمرمان، إن "توريد الأسلحة الدفاعية يمكن أن يكون وسيلة لدعم أوكرانيا، ولكن في الوضع الحالي يجب إقرار ذلك".
القائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
بوتين لا يستبعد استعداد كييف لعملية عسكرية جديدة ضد دونباس
23 ديسمبر 2021, 10:46 GMT
وأضافت أن "إمكانية إمداد أوكرانيا بالأسلحة تجري مناقشتها علنًا في ألمانيا".
وقال عضو مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية، فلاديسلاف بيرديتشيفسكي،: "ألمانيا ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ قرار بشأن إمداد كييف بالسفن وأنظمة الدفاع الجوي، لأنها تتفهم النتيجة المؤسفة المحتملة لكييف، التي ستؤدي إلى تدفق كبير للاجئين من البلاد إلى ألمانيا".
وقال السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، إن "كييف تريد من ألمانيا نقل السفن الحربية وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة، ولا تزال قضية إمدادات الأسلحة على جدول الأعمال في العلاقات مع ألمانيا".
وفي وقت سابق، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز ووزيرة الخارجية أنالينا بوربوك مجددًا عدم قبول توريد الأسلحة لأوكرانيا.
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