https://arabic.sputniknews.com/20220119/أفضل-5-أطعمة-يجب-تناولها-لتعزيز-مناعتك-1056508834.html

أفضل 5 أطعمة يجب تناولها لتعزيز مناعتك

أفضل 5 أطعمة يجب تناولها لتعزيز مناعتك

يصاب الشخص البالغ مرتين إلى ثلاث نزلات برد سنويًا، في المتوسط، بينما يمكن أن يصاب الأطفال بخمس إلى ثماني نزلات برد سنويًا، المرض أكثر شيوعًا في فصل الشتاء، ولا... 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T05:35+0000

2022-01-19T05:35+0000

2022-01-19T05:35+0000

مجتمع

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يتحدث موقع "ميديك فوروم" عن 5 فواكه وخضروات لمساعدتك على تقوية المناعة.لا يمكنك "تعزيز" جهاز المناعة لديك، ولكن يمكنك الحفاظ على عمله عند المستويات المثلى عن طريق تناول الكثير من الفواكه والخضروات.فلفل أحمريقدم الفلفل الأحمر المتوسط ​​152 ملغ من فيتامين "سي"! هذا هو ضعف كمية فيتامين "سي" مقارنة بالبرتقال، ويمكن أن يساعد الجسم على محاربة العدوى عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء.بروكليتحتوي الخضار على مستويات عالية من فيتامين "سي" المعزز للمناعة ومضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة. يحتوي البروكلي أيضًا على الزنك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يدعم الجسم ويحافظ على عمل الجهاز المناعي على النحو الأمثل، بينما تساعد فيتامينات "ب" في الحفاظ على مستويات الطاقة.بطاطا حلوةتحتوي على بيتا كاروتين ومستويات عالية من فيتامين "أ"، مما قد يساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز وظيفة المناعة. تحتوي البطاطا الحلوة أيضًا على فيتامينات "سي" و "ب6".إشنساتحظى القنفذية بشعبية في علاجات البرد نظرًا لدورها كمنشط للمناعة يمكن أن تساعد في تعزيز وظيفة خلايا الدم البيضاء. هذه عشبة تطهير شائعة يتم إضافتها بانتظام إلى الشاي لتعزيز المناعة.تفاحأظهرت الأبحاث أن التفاح يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء وتوفير مستويات عالية من فيتامين "سي"، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجسم. بفضل محتواها العالي من الألياف ومضادات الأكسدة، للتفاخ فوائد كبيرة ليس فقط للجهاز المناعة.

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مجتمع