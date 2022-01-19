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https://arabic.sputniknews.com/20220119/أنجزت-مهمتها-قوات-حفظ-السلام-الروسية-تغادر-كازاخستان-فيديو-1056610639.html
أنجزت مهمتها... قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان (فيديو)
أنجزت مهمتها... قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان (فيديو)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة الوحدات الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى الوطن من كازاخستان. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T09:42+0000
2022-01-19T09:42+0000
2022-01-19T09:42+0000
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع في بيان، اليوم 19 يناير/ كانون الثاني، أن عناصر قوات حفظ السلام الروسية التي ظلت باقية في كازاخستان حتى اليوم غادرت كازاخستان متوجهة إلى الوطن على متن 4 طائرات.وكانت الوحدات الأرمينية والبيلاروسية والطاجيكية من قوات الأمن الجماعي قد غادرت كازاخستان على متن طائرات تابعة لوزارة الدفاع الروسية، بينما عادت الوحدات القرغيزية إلى الوطن مستقلة سياراتها.وغادرت قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي كازاخستان بعد إنجاز مهمتها التي حددت في دعم عملية السلام في كازاخستان التي تعرضت إلى الهجمة الإرهابية.وصرح الجنرال أندريه سيرديوكوف، قائد قوات حفظ السلام الروسية، بأن عملية حفظ السلام في كازاخستان حققت أهدافها.
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روسيا, رصد عسكري
أنجزت مهمتها... قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان (فيديو)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة الوحدات الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى الوطن من كازاخستان.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان، اليوم 19 يناير/ كانون الثاني، أن عناصر قوات حفظ السلام الروسية التي ظلت باقية في كازاخستان حتى اليوم غادرت كازاخستان متوجهة إلى الوطن على متن 4 طائرات.
وكانت الوحدات الأرمينية والبيلاروسية والطاجيكية من قوات الأمن الجماعي قد غادرت كازاخستان على متن طائرات تابعة لوزارة الدفاع الروسية، بينما عادت الوحدات القرغيزية إلى الوطن مستقلة سياراتها.
وغادرت قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي كازاخستان بعد إنجاز مهمتها التي حددت في دعم عملية السلام في كازاخستان التي تعرضت إلى الهجمة الإرهابية.
وصرح الجنرال أندريه سيرديوكوف، قائد قوات حفظ السلام الروسية، بأن عملية حفظ السلام في كازاخستان حققت أهدافها.