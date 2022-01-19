"أنصار الله" تحذر من أن "ارتكاب المجازر في اليمن مع تجاهل العالم" يزيد الصراع حدة

وعلق عبد السلام بحسابه في موقع "تويتر" على تصعيد التحالف العربي لعملياته الجوية في صنعاء قائلا: وقال عبد السلام إن الشعب اليمني يواجه ما وصفه بـ"العدوان والحصار" لسنوات، وإن له الحق أن "ينتقم لضحاياه بكل وسيلة مشروعة. وأضاف: "شعبنا اليمني مستمر في دعم عمليات قواته المسلحة غير آبه بعالم لم يرف له جفن على معاناته".
قال رئيس وفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية المفاوض والناطق باسمها، محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، إن "سقوط ضحايا إثر عمليات التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية بقيادة السعودية، يزيد الصراع حدةً وخطورةً".
وعلق عبد السلام بحسابه في موقع "تويتر" على تصعيد التحالف العربي لعملياته الجوية في صنعاء قائلا:
إن سقوط ضحايا إثر عمليات التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية بقيادة السعودية، يزيد الصراع حدةً وخطورةً.
إصرار تحالف العدوان على ارتكاب المجازر الوحشية وتعامي العالم عنها لا ينهي الصراع بل يزيده حدة وسخونة وخطورة،وشعبٌ يواجه عدوانا وحصارا لسنوات يملك كامل الحق لأن ينتقم لضحاياه بكل وسيلة مشروعة، وشعبنا اليمني مستمر في دعم عمليات قواته المسلحة غير آبه بعالم لم يرف له جفن على معاناته.