أوكرانيا تكثف من تعزيزاتها الأمنية على الحدود مع بيلاروسيا... فيديو

قامت أوكرانيا بجلب نحو 4630، من الحواجز الشائكة لنشرها على الحدود.وتم توفير جزء كبير منها من قبل السلطات المحلية في منطقة فولين. في نفس الوقت، قام حرس الحدود بتصنيع 2460 حاجزا شائكا في منشآته الخاصة. تحقيقا لهذه الغاية، أطلق مركز التدريب الرئيسي لدائرة حدود الدولة في منطقة تشيركاسي إنتاجه الخاص، مما يجعل من الممكن إنتاج الأسوار السلكية وشبكة ربط السلسلة. وحاليا، تعمل ثلاثة خطوط إنتاج باستمرار في هذه المرافق. كما تعمل المجموعات الهندسية على ترتيب مهابط الطائرات المروحية لضمان سرعة نقل الاحتياطيات في حالة حدوث تغيير حاد في الوضع في منطقة معينة. هذا وخصص مجلس الوزراء 21 مليون هريفنا أوكرانية لدائرة حرس الحدود الحكومية الأوكرانية لاتخاذ تدابير لتعزيز القدرة الدفاعية للدولة. حاليًا ، تم شراء حوالي 300 طن من المواد الخام ، مما سيجعل من الممكن تصنيع حواجز للتداخل الهندسي لحوالي 62 كيلومترًا من القسم الأوكراني البيلاروسي من الحدود.
تعزز أوكرانيا من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع بيلاروسيا بسبب أزمة الهجرة المستعرة على حدود هذا البلد والاتحاد الأوروبي.
قامت أوكرانيا بجلب نحو 4630، من الحواجز الشائكة لنشرها على الحدود.
وتم توفير جزء كبير منها من قبل السلطات المحلية في منطقة فولين. في نفس الوقت، قام حرس الحدود بتصنيع 2460 حاجزا شائكا في منشآته الخاصة.
تحقيقا لهذه الغاية، أطلق مركز التدريب الرئيسي لدائرة حدود الدولة في منطقة تشيركاسي إنتاجه الخاص، مما يجعل من الممكن إنتاج الأسوار السلكية وشبكة ربط السلسلة. وحاليا، تعمل ثلاثة خطوط إنتاج باستمرار في هذه المرافق.
حتى اليوم، يستطيع حرس الحدود إنشاء حواجز يومية بشكل مستقل تسمح لهم بتجهيز جزء من الحدود يصل طوله إلى ثلاثة كيلومترات. ومنذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر)، تعمل حوالي ثلاثين مجموعة هندسية من حرس الحدود باستمرار على الحدود الأوكرانية البيلاروسية. حيث يقومون بتثبيت جميع أنواع الحواجز، والأسلاك الشائكة، وشبكة ربط السلسلة.
كما تعمل المجموعات الهندسية على ترتيب مهابط الطائرات المروحية لضمان سرعة نقل الاحتياطيات في حالة حدوث تغيير حاد في الوضع في منطقة معينة.
هذا وخصص مجلس الوزراء 21 مليون هريفنا أوكرانية لدائرة حرس الحدود الحكومية الأوكرانية لاتخاذ تدابير لتعزيز القدرة الدفاعية للدولة. حاليًا ، تم شراء حوالي 300 طن من المواد الخام ، مما سيجعل من الممكن تصنيع حواجز للتداخل الهندسي لحوالي 62 كيلومترًا من القسم الأوكراني البيلاروسي من الحدود.