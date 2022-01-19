https://arabic.sputniknews.com/20220119/أول-رد-من-الحكومة-الإسرائيلية-على-مزاعم-وصول-نجل-السيسي-إلى-تل-أبيب-1056510163.html

أول رد من الحكومة الإسرائيلية على مزاعم وصول نجل السيسي إلى تل أبيب

أول رد من الحكومة الإسرائيلية على مزاعم وصول نجل السيسي إلى تل أبيب

ردت الحكومة الإسرائيلية، لأول مرة، على المزاعم التي تحدثت عن زيارة نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تل أبيب. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T06:43+0000

2022-01-19T06:43+0000

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نفى أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر حسابه في "تويتر"، هذه المزاعم، ووصفها بـ"الكاذبة".وزعم المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين، في وقت سابق عبر حسابه على تويتر، وصول نجل الرئيس المصري إلى إسرائيل، إلا أن جندلمان رد عليه بأن "الخبر كاذب تماما".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد التقى لأول مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في مدينة شرم الشيخ، في سبتمبر/ أيلول الماضي.وأكد السيسي خلال لقائه مع بينيت على "دعم بلاده مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة"، بحسب البيان.كما لفت الرئيس عبدالفتاح السيسي في اللقاء الى "أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، إلى جانب ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة".وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصري، عباس كامل، ورئيس مجاس الأمن القومي الإسرائيلي، الدكتور آيال هولاتا، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الفريق أول آلي جيل، وشيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الإسرائلية بالقاهرة.وفي أغسطس/ آب الماضي، قال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري السيد عباس كامل في مكتبه بأورشليم".وأكد أن "الوزير كامل وجه دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة".وتابع غندلمان بأن الجانبين بحثا "الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية"، مشيرا إلى أنه "تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة".

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