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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/إصابة-وزير-الشباب-والرياضة-المصري-بفيروس-كورونا-1056522271.html
إصابة وزير الشباب والرياضة المصري بفيروس كورونا
إصابة وزير الشباب والرياضة المصري بفيروس كورونا
أصيب وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بفيروس كورونا. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T08:43+0000
2022-01-19T08:43+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أخبار مصر الآن
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي، اليوم الأربعاء، إن المسحة الطبية، التي خضع لها صبحي، أظهرت إصابته بفيروس كورونا قبل السفر إلى الكاميرون لدعم منتخب مصر أمام السودان، حسب بوابة الأهرام المصرية.وأوضح فوزي: "الوزير كان سيسافر لحضور مواجهة مصر والسودان في ختام دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا. لكن تعذر سفره، سيعزل نفسه لحين شفائه من الفيروس".ويلعب منتخب مصرضد السودان مساء اليوم، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، ويأتي المنتخب المصرى في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، ومنتخب السودان في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز على السودان من أجل ضمان التأهل كثاني المجموعة وانتظار أول المجموعة الخامسة لمواجهته في ثمن النهائي.
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أخبار مصر الآن

إصابة وزير الشباب والرياضة المصري بفيروس كورونا

08:43 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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أصيب وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بفيروس كورونا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي، اليوم الأربعاء، إن المسحة الطبية، التي خضع لها صبحي، أظهرت إصابته بفيروس كورونا قبل السفر إلى الكاميرون لدعم منتخب مصر أمام السودان، حسب بوابة الأهرام المصرية.
وأوضح فوزي: "الوزير كان سيسافر لحضور مواجهة مصر والسودان في ختام دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا. لكن تعذر سفره، سيعزل نفسه لحين شفائه من الفيروس".
ويلعب منتخب مصرضد السودان مساء اليوم، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، ويأتي المنتخب المصرى في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، ومنتخب السودان في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز على السودان من أجل ضمان التأهل كثاني المجموعة وانتظار أول المجموعة الخامسة لمواجهته في ثمن النهائي.
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