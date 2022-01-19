إصابة وزير الشباب والرياضة المصري بفيروس كورونا

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي، اليوم الأربعاء، إن المسحة الطبية، التي خضع لها صبحي، أظهرت إصابته بفيروس كورونا قبل السفر إلى الكاميرون لدعم منتخب مصر أمام السودان، حسب بوابة الأهرام المصرية.وأوضح فوزي: "الوزير كان سيسافر لحضور مواجهة مصر والسودان في ختام دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا. لكن تعذر سفره، سيعزل نفسه لحين شفائه من الفيروس".ويلعب منتخب مصرضد السودان مساء اليوم، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، ويأتي المنتخب المصرى في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، ومنتخب السودان في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز على السودان من أجل ضمان التأهل كثاني المجموعة وانتظار أول المجموعة الخامسة لمواجهته في ثمن النهائي.
أصيب وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بفيروس كورونا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي، اليوم الأربعاء، إن المسحة الطبية، التي خضع لها صبحي، أظهرت إصابته بفيروس كورونا قبل السفر إلى الكاميرون لدعم منتخب مصر أمام السودان، حسب بوابة الأهرام المصرية.
وأوضح فوزي: "الوزير كان سيسافر لحضور مواجهة مصر والسودان في ختام دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا. لكن تعذر سفره، سيعزل نفسه لحين شفائه من الفيروس".
ويلعب منتخب مصرضد السودان مساء اليوم، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، ويأتي المنتخب المصرى في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، ومنتخب السودان في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز على السودان من أجل ضمان التأهل كثاني المجموعة وانتظار أول المجموعة الخامسة لمواجهته في ثمن النهائي.