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إصابة 4 جنود فرنسيين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو
إصابة 4 جنود فرنسيين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو
أعلن الجيش الفرنسي عن إصابة 4 من جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T08:00+0000
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وحسب صحيفة "لوموند"، صرحت هيئة الأركان الفرنسية في بيان أن "عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور مركبتهم بعد مغادرتها مطار واهيغويا شمالي بوركينا فاسو".وأضاف البيان أن الجنود كانوا جزءا من قوة برخان التي تديرها فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي لمكافحة الإرهاب.وتشهد بوركينا فاسو هجمات إرهابية منذ 2015، والتي غالبا ما تقع في المدن القريبة من مالي والنيجر، وتحديدا في شمالي وشرقي البلاد، تنسبها السلطات في بوركينا فاسو إلى جماعات مرتبطة بتنظيمي "داعش" والقاعدة الإرهابيين.وبحسب أرقام رسمية، فإن تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو ألفي شخص، أجبرت أيضا حوالي 1.5 مواطن بوركيني على الفرار من منازلهم.
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إصابة 4 جنود فرنسيين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

08:00 GMT 19.01.2022
© AP Photo / Maeva Bambuckجنود فرنسيين
جنود فرنسيين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Maeva Bambuck
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أعلن الجيش الفرنسي عن إصابة 4 من جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو.
وحسب صحيفة "لوموند"، صرحت هيئة الأركان الفرنسية في بيان أن "عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور مركبتهم بعد مغادرتها مطار واهيغويا شمالي بوركينا فاسو".
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وأضاف البيان أن الجنود كانوا جزءا من قوة برخان التي تديرها فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي لمكافحة الإرهاب.
وأوضح البيان أن 4 جنود أصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة، وتم إجلاء المجموعة إلى مالي، أو فرنسا بالنسبة إلى أولئك الذين اعتبرت حالاتهم خطيرة.
وتشهد بوركينا فاسو هجمات إرهابية منذ 2015، والتي غالبا ما تقع في المدن القريبة من مالي والنيجر، وتحديدا في شمالي وشرقي البلاد، تنسبها السلطات في بوركينا فاسو إلى جماعات مرتبطة بتنظيمي "داعش" والقاعدة الإرهابيين.
وبحسب أرقام رسمية، فإن تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو ألفي شخص، أجبرت أيضا حوالي 1.5 مواطن بوركيني على الفرار من منازلهم.
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