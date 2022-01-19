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https://arabic.sputniknews.com/20220119/إعلام-رئيس-وزراء-إسرائيل-يدعو-بوتين-لعقد-قمة-روسية-أوكرانية--1056697041.html
إعلام: رئيس وزراء إسرائيل يدعو بوتين لعقد قمة روسية أوكرانية
إعلام: رئيس وزراء إسرائيل يدعو بوتين لعقد قمة روسية أوكرانية
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في أكتوبر / تشرين الأول 2021 ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة روسية أوكرانية في القدس، حسبما ذكرت "بوابة... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T13:29+0000
2022-01-19T13:29+0000
2022-01-19T13:29+0000
العالم
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وقالت البوابة في بيان إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اقترح... أن يعقد بوتين قمة روسية أوكرانية في القدس في أكتوبر الماضي".وبحسب "أكسيوس"، اقترح بينيت هذه الفكرة خلال زيارة إلى سوتشي، لكن الرئيس الروسي "انتقد بشدة" الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وصرح مكتب رئيس الوزراء بينيت لوكالة "سبوتنيك" أنه لن يعلق على التقارير المتعلقة باقتراح عقد قمة روسية-أوكرانية في القدس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: رئيس وزراء إسرائيل يدعو بوتين لعقد قمة روسية أوكرانية
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في أكتوبر / تشرين الأول 2021 ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة روسية أوكرانية في القدس، حسبما ذكرت "بوابة أكسيوس" نقلاً عن مصادر.
وقالت البوابة في بيان إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اقترح... أن يعقد بوتين قمة روسية أوكرانية في القدس في أكتوبر الماضي".
وبحسب "أكسيوس"، اقترح بينيت هذه الفكرة خلال زيارة إلى سوتشي، لكن الرئيس الروسي "انتقد بشدة" الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وصرح مكتب رئيس الوزراء بينيت لوكالة "سبوتنيك" أنه لن يعلق على التقارير المتعلقة باقتراح عقد قمة روسية-أوكرانية في القدس.