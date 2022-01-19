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https://arabic.sputniknews.com/20220119/إيران-ننتظر-قرار-السعودية-وحددنا-الشروط-1056555500.html
إيران: ننتظر قرار السعودية وحددنا الشروط
إيران: ننتظر قرار السعودية وحددنا الشروط
قالت السلطات الإيرانية إن "السعودية لم تتخذ قرارا حول الحج لغاية الآن"، مؤكدة أنها في انتظار قرار من الرياض. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T09:19+0000
2022-01-19T09:19+0000
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
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وأوضح رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران علي رضا رشيديان، خلال اجتماع مدراء منظمة الحج والزيارة، أن "السعودية لم تتخذ قرارا حول موسم الحج القادم ونحن بانتظار قرار منهم بهذا الصدد ولكن لنا الجهوزية الكاملة فيما يتعلق بالشؤون التنفيذية في منظمة الحج والزيارة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأشار رشيديان إلى شروط إيران حول العمرة، التي تشمل افتتاح قنصلية لتقديم الدعم للحجاج الإيرانيين، وكذلك ضمان وتوفير العزة والكرامة والأمن لهم، مؤكدا أنه "في حال قبولها فإن المسؤولين المعنيين سيتخذون التدابير اللازمة لإيفاد الحجاج للعمرة في مستويات مختلفة".وكان ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة ومسؤول بعثة الحجاج الإيرانيين، عبد الفتاح نواب، قال أخيرا إن المملكة العربية السعودية وضعت الكثير من القيود الصعبة لإقامة مراسم الحج.وأضاف: "لا يعيش في السعودية ربع سكان العالم الإسلامي لتخصص لنفسها ربع عدد الحجاج، بل ينبغي أن تكون حصتها كسائر الدول"، مؤكدا أن طهران طلبت من السعودية أن تأخذ بنظر الاعتبار حق إيران كاملا في الحج.وقال إنه وفق تقسيم الحصص الذي كان متبعا سابقا، فقد كانت حصة إيران 1 - 20 من إجمالي عدد الحجاج المخصص للدول الإسلامية، وعلينا أن نأخذ حقنا لأن السعودية لا تعطي الدول الإسلامية حقها بهذه السهولة. نحن نقف بثبات لاستيفاء حق الشعب الإيراني".وأشار إلى أن "السعودية فرضت ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات بنسبة 15 في المئة وهي نسبة كبيرة بالنسبة للحجاج الإيرانيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220107/طهران-تجري-اتصالات-مع-دمشق-بشأن-تسهيل-سفر-الزوار-الإيرانيين-إلى-سوريا-1055054287.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

إيران: ننتظر قرار السعودية وحددنا الشروط

09:19 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / AP
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قالت السلطات الإيرانية إن "السعودية لم تتخذ قرارا حول الحج لغاية الآن"، مؤكدة أنها في انتظار قرار من الرياض.
وأوضح رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران علي رضا رشيديان، خلال اجتماع مدراء منظمة الحج والزيارة، أن "السعودية لم تتخذ قرارا حول موسم الحج القادم ونحن بانتظار قرار منهم بهذا الصدد ولكن لنا الجهوزية الكاملة فيما يتعلق بالشؤون التنفيذية في منظمة الحج والزيارة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
صخرة الحسين المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
طهران تجري اتصالات مع دمشق بشأن تسهيل سفر الزوار الإيرانيين إلى سوريا
7 يناير, 07:49 GMT
وأشار رشيديان إلى شروط إيران حول العمرة، التي تشمل افتتاح قنصلية لتقديم الدعم للحجاج الإيرانيين، وكذلك ضمان وتوفير العزة والكرامة والأمن لهم، مؤكدا أنه "في حال قبولها فإن المسؤولين المعنيين سيتخذون التدابير اللازمة لإيفاد الحجاج للعمرة في مستويات مختلفة".
وكان ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة ومسؤول بعثة الحجاج الإيرانيين، عبد الفتاح نواب، قال أخيرا إن المملكة العربية السعودية وضعت الكثير من القيود الصعبة لإقامة مراسم الحج.
وأضاف: "لا يعيش في السعودية ربع سكان العالم الإسلامي لتخصص لنفسها ربع عدد الحجاج، بل ينبغي أن تكون حصتها كسائر الدول"، مؤكدا أن طهران طلبت من السعودية أن تأخذ بنظر الاعتبار حق إيران كاملا في الحج.
وقال إنه وفق تقسيم الحصص الذي كان متبعا سابقا، فقد كانت حصة إيران 1 - 20 من إجمالي عدد الحجاج المخصص للدول الإسلامية، وعلينا أن نأخذ حقنا لأن السعودية لا تعطي الدول الإسلامية حقها بهذه السهولة. نحن نقف بثبات لاستيفاء حق الشعب الإيراني".
وأشار إلى أن "السعودية فرضت ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات بنسبة 15 في المئة وهي نسبة كبيرة بالنسبة للحجاج الإيرانيين".
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