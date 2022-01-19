الأرصاد المصرية تحذر من شتاء قارس غدا الخميس

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد، غدا، طقسا باردا غائما نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، السواحل الشمالية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن "يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح"، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام".ونصحت الهيئة بأن يلتزم الجميع بارتداء الملابس الشتوية، خاصة كبار السن والأطفال.وحذرت الهيئة من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وشمال الصعيد، على فترات متقطعة من اليوم.ولفتت إلى أن فرصا لسقوط أمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد على فترات متقطعة من اليوم.
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في مصر، من طقس بارد غدا الخميس، نتيجة تعرضها لتيار هواء بارد قادم من أوروبا.
وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد، غدا، طقسا باردا غائما نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، السواحل الشمالية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن "يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح"، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام".
وأوضحت الهيئة السبب وراء "موجة الصقيع" التي ضربت البلاد، وهو تعرض البلاد لرياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا، تزيد الإحساس ببرودة الطقس حيث تسود أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا.
ونصحت الهيئة بأن يلتزم الجميع بارتداء الملابس الشتوية، خاصة كبار السن والأطفال.
وحذرت الهيئة من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وشمال الصعيد، على فترات متقطعة من اليوم.
ولفتت إلى أن فرصا لسقوط أمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد على فترات متقطعة من اليوم.