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https://arabic.sputniknews.com/20220119/الاتحاد-الأفريقي-يؤكد-أنه-سيدعم-كل-الجهود-لرأب-الصدع-وترتيب-المرحلة-الانتقالية-في-السودان-1056709342.html
الاتحاد الأفريقي يؤكد أنه سيدعم كل الجهود لرأب الصدع وترتيب المرحلة الانتقالية في السودان
الاتحاد الأفريقي يؤكد أنه سيدعم كل الجهود لرأب الصدع وترتيب المرحلة الانتقالية في السودان
أكد الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان، السفير محمد بلعيش، أن الاتحاد الأفريقي سيدعم كل الجهود والمساعي الوطنية لرأب الصدع وتعزيز الإجماع الوطني وترتيب... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T20:36+0000
2022-01-19T20:36+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال بلعيش، عقب لقاء مع عضو مجلس السيادة الانتقالي، أبو القاسم محمد برطم، في القصر الجمهوري، اليوم الأربعاء.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ، والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.وأعلن عبد الله حمدوك في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقالته رسميا من منصب رئيس الوزراء السوداني، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي، وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.ومؤخرا، وجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/تموز 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.وتسعى الأمم المتحدة حاليا لدفع الأطراف السودانية نحو مشاورات منفردة ضمن مبادرتها للتوصل لحل للأزمة السياسية.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

الاتحاد الأفريقي يؤكد أنه سيدعم كل الجهود لرأب الصدع وترتيب المرحلة الانتقالية في السودان

20:36 GMT 19.01.2022
© REUTERS / STRINGERاحتجاجات في السودان ترفض المجلس العسكري
احتجاجات في السودان ترفض المجلس العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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أكد الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان، السفير محمد بلعيش، أن الاتحاد الأفريقي سيدعم كل الجهود والمساعي الوطنية لرأب الصدع وتعزيز الإجماع الوطني وترتيب المرحلة الانتقالية على الأسس التي يتفق عليها السودانيون.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال بلعيش، عقب لقاء مع عضو مجلس السيادة الانتقالي، أبو القاسم محمد برطم، في القصر الجمهوري، اليوم الأربعاء.

الاتحاد الأفريقي سيدعم كل الجهود والمساعي الوطنية لرأب الصدع وتعزيز الإجماع الوطني وترتيب المرحلة الانتقالية على الأسس التي يتفق عليها السودانيون خاصة الأغلبية الصامتة.

وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي - الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
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16:26 GMT
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ، والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
متظاهر في السودان يرفع علم بلاده أثناء احتجاجات الجمعة 31 ديسمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
ماذا وراء دعوات العصيان المدني في السودان.. وهل يحقق أهدافه؟
أمس, 21:29 GMT
وأعلن عبد الله حمدوك في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقالته رسميا من منصب رئيس الوزراء السوداني، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي، وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.
ومؤخرا، وجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/تموز 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
وتسعى الأمم المتحدة حاليا لدفع الأطراف السودانية نحو مشاورات منفردة ضمن مبادرتها للتوصل لحل للأزمة السياسية.
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