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الاتحاد الأوروبي يدعو كازاخستان للتحقيق في سقوط قتلى من المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة
الاتحاد الأوروبي يدعو كازاخستان للتحقيق في سقوط قتلى من المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة
حث الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، السلطات في كازاخستان على إجراء تحقيق لتوضيح ملابسات الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرًا، متهما السلطات الكازاخستانية بعدم... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T13:50+0000
2022-01-19T13:50+0000
حكومة كازاخستان
كازاخستان
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أمستردام- سبوتنيك. وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية: "موقف الاتحاد الأوروبي ثابت حول العنف ضد المتظاهرين السلميين، فهو يدين العنف واستخدام القوة والقتل ضد المتظاهرين السلميين".وتابع: "من المهم لكازاخستان أن تبدأ بتحقيق لتحديد المسؤولين عن هذه الأعمال، وأن تتم عمليات التحقيق بطريقة مسؤولة وذات مصداقية من قبل السلطات".وكانت كازاخستان قد شهدت، مطلع العام الحالي، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لاسيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن جميع أفراد قوات حفظ السلام والمعدات العسكرية والأسلحة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، غادروا كازاخستان بعد تأدية مهامهم، وعادوا إلى قواعد تمركزهم في بلادهم.
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حكومة كازاخستان, كازاخستان

الاتحاد الأوروبي يدعو كازاخستان للتحقيق في سقوط قتلى من المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة

13:50 GMT 19.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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حث الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، السلطات في كازاخستان على إجراء تحقيق لتوضيح ملابسات الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرًا، متهما السلطات الكازاخستانية بعدم إظهار مؤشرات على عزمها التحقيق في سقوط "قتلى من المتظاهرين السلميين".
أمستردام- سبوتنيك. وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية: "موقف الاتحاد الأوروبي ثابت حول العنف ضد المتظاهرين السلميين، فهو يدين العنف واستخدام القوة والقتل ضد المتظاهرين السلميين".
وتابع: "من المهم لكازاخستان أن تبدأ بتحقيق لتحديد المسؤولين عن هذه الأعمال، وأن تتم عمليات التحقيق بطريقة مسؤولة وذات مصداقية من قبل السلطات".

وأوضح: "ليست هناك مؤشرات على عزم السلطات القيام بالتحقيق حول الأحداث المؤسفة، حتى الآن".

وكانت كازاخستان قد شهدت، مطلع العام الحالي، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لاسيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن جميع أفراد قوات حفظ السلام والمعدات العسكرية والأسلحة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، غادروا كازاخستان بعد تأدية مهامهم، وعادوا إلى قواعد تمركزهم في بلادهم.
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