الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في سقوط قتلى من المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة في كازاخستان

أمستردام - سبوتنيك. وخلال إحاطة إعلامية أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو: "الاتحاد الأوروبي موقفه ثابت حول العنف ضد المتظاهرين السلميين، فهو يدين العنف واستخدام القوة والقتل ضد المتظاهرين السلميين".وتابع:وأوضح ستانو أنه "ليس هناك مؤشرات على عزم السلطات القيام بالتحقيق حول الأحداث المؤسفة حتى الآن".وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا.وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".
دعا الاتحاد الأوروبي كازاخستان لإجراء تحقيق لكشف ملابسات الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، متهما السلطات الكازاخستانية بعدم إظهار مؤشرات على عزمها التحقيق حول سقوط "قتلى من المتظاهرين السلميين".
أمستردام - سبوتنيك. وخلال إحاطة إعلامية أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو: "الاتحاد الأوروبي موقفه ثابت حول العنف ضد المتظاهرين السلميين، فهو يدين العنف واستخدام القوة والقتل ضد المتظاهرين السلميين".
وتابع:
من المهم لكازاخستان أن تبدأ بتحقيق لتحديد المسؤولين عن هذه الأعمال، وأن تتم عمليات التحقيق بطريقة مسؤولة ومصداقية من قبل السلطات.
وأوضح ستانو أنه "ليس هناك مؤشرات على عزم السلطات القيام بالتحقيق حول الأحداث المؤسفة حتى الآن".
وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا.
وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".