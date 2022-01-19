https://arabic.sputniknews.com/20220119/الاحتفال-بعيد-الغطاس-حول-العالم-1056511130.html

الاحتفال بعيد الغطاس حول العالم

الاحتفال بعيد الغطاس حول العالم

يحتفل المسيحيون الأرثوذكس ليل 18-19 يناير بعيد الغطاس في المياه الجليدية في بحيرات وبرك خاصة معدة بكل المعايير اللازمة لهذه المناسبة. ترون جانباً من الاحتفال... 19.01.2022, سبوتنيك عربي

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عيد الغطاس أو "الظهور الإلهي" من الأعياد التي يحتفل بها المسيحيون في شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام، تمجيدا لذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان. ويُعد من أهم الأعياد المسيحية الأرثوذوكسية ومن أقدمها.اقرأ أيضا - تجربة عربية في عيد الغطاس في روسياتحتفل روسيا بعيد الغطاس، ليلة 18 - 19 يناير/ كانون الثاني من كل عام، حيث يشارك آلاف من المواطنين الروس، بل والأجانب أيضا، في ممارسة تقاليد العيد بالغطس في مياه البحيرات والأنهار في مختلف مدن روسيا. وفي الشتاء الروسي القارس ينال هذا العيد معنىً جديدا ليصبح اختبارا خاصا للجسد والروح وطهارتهما، كما يُعتقد أن لها ميزات خاصة للحماية والشفاء.

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