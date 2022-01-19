الاحتفال بعيد الغطاس حول العالم
08:38 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 19.01.2022)
يحتفل المسيحيون الأرثوذكس ليل 18-19 يناير بعيد الغطاس في المياه الجليدية في بحيرات وبرك خاصة معدة بكل المعايير اللازمة لهذه المناسبة. ترون جانباً من الاحتفال في مختلف دول العالم والوطن العربي في ألبوم "سبوتنيك".
© Sputnik . Aleksander Kryazhevفتاة تخرج من بركة مياه جليدية على نهر أوب في نوفوسيبيرسك خلال الاحتفال بعيد الغطاس، 18 يناير 2022
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© Sputnik . Aleksander Kryazhev
فتاة تخرج من بركة مياه جليدية على نهر أوب في نوفوسيبيرسك خلال الاحتفال بعيد الغطاس، 18 يناير 2022
© AP Photo / Darko Vojinovicيقفز المسيحيون الأرثوذكس إلى المياه الجليدية لنهر سافا في بلغراد، صربيا، 18 يناير 2022.
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© AP Photo / Darko Vojinovic
يقفز المسيحيون الأرثوذكس إلى المياه الجليدية لنهر سافا في بلغراد، صربيا، 18 يناير 2022.
© REUTERS / Raneen Sawaftaامرأة، وصفت نفسها بأنها مسلمة تسعى للعلاج بالمياه المقدسة، تشارك في احتفالات عيد الغطاس، بالقرب من أريحا في الضفة الغربية المحتلة، 18 يناير 2022.
امرأة، وصفت نفسها بأنها مسلمة تسعى للعلاج بالمياه المقدسة، تشارك في احتفالات عيد الغطاس، بالقرب من أريحا في الضفة الغربية المحتلة، 18 يناير 2022.
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصوررجل دين يُدخل صليبًا في بركة مياه جليدية في منطقة ترويتسكي الإدارية في موسكو بمناسبة عيد الغطاس، روسيا 18 يناير 2022
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© Sputnik . Aleksei Kudenko/
رجل دين يُدخل صليبًا في بركة مياه جليدية في منطقة ترويتسكي الإدارية في موسكو بمناسبة عيد الغطاس، روسيا 18 يناير 2022
© AP Photoيحتفل مسيحيو الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية باليوم الأول لمهرجان "تيمكات"، أو عيد الغطاس، في العاصمة أديس أبابا، إثيوبيا، 18 يناير 2022
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© AP Photo
يحتفل مسيحيو الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية باليوم الأول لمهرجان "تيمكات"، أو عيد الغطاس، في العاصمة أديس أبابا، إثيوبيا، 18 يناير 2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbisيغطس المسيحيون الأرثوذكس الليتوانيون في المياه الجليدية بعد منتصف الليل بقليل خلال الاحتفال التقليدي بعيد الغطاس في بحيرة بالقرب من فيلنيوس، ليتوانيا، 19 يناير 2022
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© AP Photo / Mindaugas Kulbis
يغطس المسيحيون الأرثوذكس الليتوانيون في المياه الجليدية بعد منتصف الليل بقليل خلال الاحتفال التقليدي بعيد الغطاس في بحيرة بالقرب من فيلنيوس، ليتوانيا، 19 يناير 2022
© REUTERS / Maxim Shemetovامرأة تغطس في المياه الجليدية خلال الاحتفالات بعيد الغطاس المسيحي الأرثوذكسي في بيرسلافل-زالسكي، منطقة ياروسلافل، روسيا، 18 يناير 2022.
امرأة تغطس في المياه الجليدية خلال الاحتفالات بعيد الغطاس المسيحي الأرثوذكسي في بيرسلافل-زالسكي، منطقة ياروسلافل، روسيا، 18 يناير 2022.
© AP Photo / Mahmoud Illeanحاجّ مسيحي أرثوذكسي يغطس نفسه في نهر الأردن خلال مراسم التعميد كجزء من عيد الغطاس، بالقرب من بلدة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، 18 يناير 2022
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© AP Photo / Mahmoud Illean
حاجّ مسيحي أرثوذكسي يغطس نفسه في نهر الأردن خلال مراسم التعميد كجزء من عيد الغطاس، بالقرب من بلدة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، 18 يناير 2022
© REUTERS / Raneen Sawaftaأحد المصلين يشارك في مراسم التعميد على ضفاف نهر الأردن للاحتفال بعيد الغطاس، فيما يُعتقد أنه موقع معمودية يسوع، بالقرب من أريحا في الضفة الغربية المحتلة 18 يناير 2022.
أحد المصلين يشارك في مراسم التعميد على ضفاف نهر الأردن للاحتفال بعيد الغطاس، فيما يُعتقد أنه موقع معمودية يسوع، بالقرب من أريحا في الضفة الغربية المحتلة 18 يناير 2022.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور
يشارك المسيحيون في مراسم عيد الغطاس على أراضي حديقة إزمايلوفسكي في موسكو، روسيا 18 يناير 2022
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy/
يشارك المسيحيون في مراسم عيد الغطاس على أراضي حديقة إزمايلوفسكي في موسكو، روسيا 18 يناير 2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصوررجل يغطس في بركة مياه جليدية خلال الاحتفال بعيد الغطاس على بحيرة فياتشا في بيلاروسيا، 18 يناير 2022
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© Sputnik . Viktor Tolochko/
رجل يغطس في بركة مياه جليدية خلال الاحتفال بعيد الغطاس على بحيرة فياتشا في بيلاروسيا، 18 يناير 2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورغطى المشاركون في عيد الغطاس يغطون أنفسهم بالمناشف والغطاء الدافئ بعد الغطس في حديقة ستروغينو في موسكو، ويلتقطون الصور للذكرى، روسيا 18 يناير 2022
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© Sputnik . Maksim Blinov/
غطى المشاركون في عيد الغطاس يغطون أنفسهم بالمناشف والغطاء الدافئ بعد الغطس في حديقة ستروغينو في موسكو، ويلتقطون الصور للذكرى، روسيا 18 يناير 2022
عيد الغطاس أو "الظهور الإلهي" من الأعياد التي يحتفل بها المسيحيون في شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام، تمجيدا لذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان. ويُعد من أهم الأعياد المسيحية الأرثوذوكسية ومن أقدمها.
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تحتفل روسيا بعيد الغطاس، ليلة 18 - 19 يناير/ كانون الثاني من كل عام، حيث يشارك آلاف من المواطنين الروس، بل والأجانب أيضا، في ممارسة تقاليد العيد بالغطس في مياه البحيرات والأنهار في مختلف مدن روسيا. وفي الشتاء الروسي القارس ينال هذا العيد معنىً جديدا ليصبح اختبارا خاصا للجسد والروح وطهارتهما، كما يُعتقد أن لها ميزات خاصة للحماية والشفاء.