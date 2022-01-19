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https://arabic.sputniknews.com/20220119/البيت-الأبيض-واشنطن-تقدم-مساعدات-لأفغانستان-عبر-مؤسسات-غير-حكومية-1056508535.html
البيت الأبيض: واشنطن تقدم مساعدات لأفغانستان عبر مؤسسات غير حكومية
البيت الأبيض: واشنطن تقدم مساعدات لأفغانستان عبر مؤسسات غير حكومية
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية، تخطط لتقديم مساعدات لأفغانستان عبر مؤسسات غير حكومية، لأن تمويل حركة طالبان "ليس في مصلحة" الشعب... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T04:48+0000
2022-01-19T04:48+0000
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موسكو، 19 يناير - سبوتنيك. وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إننا "لا نعتقد أنه يمكن إعطاء تفويض مطلق لطالبان، في حين أنهم لا يتخذون إجراءات لبناء حكومة شاملة، تحترم الحقوق وتصب في مصلحة الشعب الأفغاني على المدى الطويل".وذكر جيك سوليفان أن واشنطن ترى من المناسب تحويل الأموال إلى أفراد ومنظمات غير حكومية، مشيرا إلى أنها "ستحولهم إلى إمدادات ذات مغزى من الغذاء والدواء والضروريات" للأفغان المحتاجين.ويشار إلى أن حركة "طالبان" سيطرت على معظم أنحاء أفغانستان، في أعقاب هجوم واسع على القوات الحكومية، تزامن مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف "الناتو" من البلاد، الذي اكتمل، في 31 أغسطس/آب الماضي.واستولت الحركة على السلطة في البلاد، ودخلت عناصرها العاصمة الأفغانية، كابول، في 15 أغسطس الماضي، في وقت فر رئيس البلاد إلى دولة الإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/متحدث-طالبان-لـسبوتنيك-لا-توجد-اشتباكات-أو-أحداث-عنف-شمالي-أفغانستان-1056146442.html
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أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان

البيت الأبيض: واشنطن تقدم مساعدات لأفغانستان عبر مؤسسات غير حكومية

04:48 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / AHMAD SAHEL ARMANمدرعات أمريكية تستخدمها قوات الأمن الأفغانية قبل سيطرة حركة طالبان على الحكم
مدرعات أمريكية تستخدمها قوات الأمن الأفغانية قبل سيطرة حركة طالبان على الحكم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / AHMAD SAHEL ARMAN
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية، تخطط لتقديم مساعدات لأفغانستان عبر مؤسسات غير حكومية، لأن تمويل حركة طالبان "ليس في مصلحة" الشعب الأفغاني.
موسكو، 19 يناير - سبوتنيك. وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إننا "لا نعتقد أنه يمكن إعطاء تفويض مطلق لطالبان، في حين أنهم لا يتخذون إجراءات لبناء حكومة شاملة، تحترم الحقوق وتصب في مصلحة الشعب الأفغاني على المدى الطويل".
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وذكر جيك سوليفان أن واشنطن ترى من المناسب تحويل الأموال إلى أفراد ومنظمات غير حكومية، مشيرا إلى أنها "ستحولهم إلى إمدادات ذات مغزى من الغذاء والدواء والضروريات" للأفغان المحتاجين.
ويشار إلى أن حركة "طالبان" سيطرت على معظم أنحاء أفغانستان، في أعقاب هجوم واسع على القوات الحكومية، تزامن مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف "الناتو" من البلاد، الذي اكتمل، في 31 أغسطس/آب الماضي.
واستولت الحركة على السلطة في البلاد، ودخلت عناصرها العاصمة الأفغانية، كابول، في 15 أغسطس الماضي، في وقت فر رئيس البلاد إلى دولة الإمارات.
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