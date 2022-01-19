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التجارة المصرية: الصادرات غير البترولية بلغت 32.128 مليار دولار في 2021 لأول مرة في التاريخ

التجارة المصرية: الصادرات غير البترولية بلغت 32.128 مليار دولار في 2021 لأول مرة في التاريخ

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية خلال عام 2021 بنسبة 26% مقارنة مع عام 2020. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 32.128 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة نسبتها 26 في المئة مقارنة مع عام 2020 الذي بلغت قيمة الصادرات غير البترولية فيه إلى 25.427 مليار دولار.وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بحسب البيان، أن 13 قطاعاً تصديرياً صادراتها حققت زيادة ملموسة خلال عام 2021.وأشارت إلى أن هذه القيمة تعد "لأول مرة فى تاريخ التجارة الخارجية المصرية"، مشيرة إلى أن "المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضى ترجع إلى زيادة الطلب العالمى على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية".ولفتت الوزيرة إلى أن "الدولة نفذت عدد من الإجراءات والجهود التى ساهمت بدورها فى الوصول لهذه المعدلات التصديرية المتميزة تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعادة تشكيل المجالس التصديرية بالاضافة إلى العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية".وقالت الوزيرة إن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمنت أمريكا بقيمة 2 مليار و446 مليون دولار، والسعودية بقيمة مليار و995 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و975 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و852 مليون دولار، والإمارات بقيمة مليار و196 مليون دولار، ومالطا بقيمة مليار و159 مليون دولار، وأسبانيا بقيمة مليار و156 مليون دولار، وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة مليار و79 مليون دولار وليبيا بقيمة 938 مليون دولار وكندا بقيمة 823 مليون دولار.

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