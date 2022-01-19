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التحالف العربي يعلن تنفيذ 19 عملية ضد "أنصار الله" في اليمن
التحالف العربي يعلن تنفيذ 19 عملية ضد "أنصار الله" في اليمن
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد "أنصار الله" في اليمن، خلال الساعات الماضية. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T13:54+0000
2022-01-19T13:54+0000
العالم العربي
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، وقالت إن التحالف "نفذ 19 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية".ولفتت الوكالة إلى أن "عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 90 عنصرا إرهابيا"، على حد وصفها.وفي بيان سابق، أمس الثلاثاء، أعلن التحالف تدمير منظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبي شعيب، في محافظة صنعاء، وذلك بعدما أعلن التلفزيون السعودي تنفيذ ضربات جوية في مواقع متفرقة من صنعاء.يذكر أن التحالف العربي، أكد الاثنين الماضي، أنه سيقوم بتنفيذ عملية ردع شاملة لتحديد ما وصفه بـ "مصادر التهديد" لدى جماعة "أنصار الله".ويأتي ذلك بعدما أعلنت "أنصار الله" تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ضد الإمارات.ويشهد اليمن منذ سنوات حربا بين الحكومة المعترف بها دوليا وتدعمها المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن، وبين "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من اليمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-منظومة-اتصالات-للطائرات-المسيرة-لأنصار-الله-بضواحي-العاصمة-اليمنية-1056485068.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن

التحالف العربي يعلن تنفيذ 19 عملية ضد "أنصار الله" في اليمن

13:54 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / HO
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد "أنصار الله" في اليمن، خلال الساعات الماضية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، وقالت إن التحالف "نفذ 19 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية".
ولفتت الوكالة إلى أن "عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 90 عنصرا إرهابيا"، على حد وصفها.
وفي بيان سابق، أمس الثلاثاء، أعلن التحالف تدمير منظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبي شعيب، في محافظة صنعاء، وذلك بعدما أعلن التلفزيون السعودي تنفيذ ضربات جوية في مواقع متفرقة من صنعاء.
اليمن قبل الهدنة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
التحالف العربي يعلن تدمير منظومة اتصالات للطائرات المسيرة لأنصار الله بضواحي العاصمة اليمنية
أمس, 12:53 GMT
يذكر أن التحالف العربي، أكد الاثنين الماضي، أنه سيقوم بتنفيذ عملية ردع شاملة لتحديد ما وصفه بـ "مصادر التهديد" لدى جماعة "أنصار الله".
ويأتي ذلك بعدما أعلنت "أنصار الله" تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ضد الإمارات.
ويشهد اليمن منذ سنوات حربا بين الحكومة المعترف بها دوليا وتدعمها المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن، وبين "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من اليمن.
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