التحالف العربي يعلن تنفيذ 19 عملية ضد "أنصار الله" في اليمن

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، وقالت إن التحالف "نفذ 19 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية".ولفتت الوكالة إلى أن "عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 90 عنصرا إرهابيا"، على حد وصفها.وفي بيان سابق، أمس الثلاثاء، أعلن التحالف تدمير منظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبي شعيب، في محافظة صنعاء، وذلك بعدما أعلن التلفزيون السعودي تنفيذ ضربات جوية في مواقع متفرقة من صنعاء.يذكر أن التحالف العربي، أكد الاثنين الماضي، أنه سيقوم بتنفيذ عملية ردع شاملة لتحديد ما وصفه بـ "مصادر التهديد" لدى جماعة "أنصار الله".ويأتي ذلك بعدما أعلنت "أنصار الله" تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ضد الإمارات.ويشهد اليمن منذ سنوات حربا بين الحكومة المعترف بها دوليا وتدعمها المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن، وبين "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من اليمن.