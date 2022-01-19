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الجيش الأردني ينعى نقيبا من قوات الدفاع الجوي
الجيش الأردني ينعى نقيبا من قوات الدفاع الجوي
نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، ضابطا برتبة نقيب من قوات الدفاع الجوي. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T10:15+0000
2022-01-19T10:15+0000
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية بيانا جاء فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي النقيب لؤي علي عبد الله عبيدات، من مرتبات كتيبة الدفاع الجوي الميداني/52 الملكية، والذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، اثناء قيامه بواجبه الرسمي داخل الوحدة".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأردني وقوع اشتباك بين القوات المسلحة الأردنية ومجموعة من المهربين أدى إلى مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد آخرين.وبحسب بيان نشره الجيش الأردني عبر موقعه الرسمي: "صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنه وفي فجر يوم الأحد الماضي، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية، أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري".
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العالم العربي

الجيش الأردني ينعى نقيبا من قوات الدفاع الجوي

10:15 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI
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نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، ضابطا برتبة نقيب من قوات الدفاع الجوي.
ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية بيانا جاء فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي النقيب لؤي علي عبد الله عبيدات، من مرتبات كتيبة الدفاع الجوي الميداني/52 الملكية، والذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، اثناء قيامه بواجبه الرسمي داخل الوحدة".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأردني وقوع اشتباك بين القوات المسلحة الأردنية ومجموعة من المهربين أدى إلى مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد آخرين.
وبحسب بيان نشره الجيش الأردني عبر موقعه الرسمي: "صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنه وفي فجر يوم الأحد الماضي، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية، أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري".
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